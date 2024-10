Campionatul Mondial, ținta „tricolorilor”. Nicușor Stanciu a spus totul: „Doar asta avem în cap!”

Naționala României a fost preluată în vara acestui an de către Mircea Lucescu. După participarea la EURO 2024, „tricolorii” visează acum să se califice la Campionatul Mondial din 2026. Nicușor Stanciu a vorbit despre ambiția din vestiar.

Campionatul Mondial, ținta „tricolorilor”

Ultima prezență a naționalei României la un Campionat Mondial a fost cea de la ediția din 1998. De atunci și până acum, prima reprezentativă a bifat apariții doar la EURO (2008, 2016 și 2024).

Obiectivul „tricolorilor” este calificarea la Mondialul din 2026. Nicușor Stanciu a dezvăluit că își dorește enorm să poată juca la un astfel de turneu, iar colegii săi sunt motivați pentru a reuși mult dorita calificare.

„Mă văd jucând pe stadioanele din America, da nu în acel campionat. Mă văd jucând la Mondial. Îmi doresc asta atât pentru mine, cât şi pentru colegii mei şi pentru ţara noastră să ajungem din nou acolo. Pentru mine, naţionala României este totul.



E cea mai frumoasă senzaţie să îmbraci acest tricou şi să joci pentru naţionala ţării tale. Ultimul Mondial la care a fost România a fost în 1998.

Mulţi dintre colegii mei atunci s-au născut, alţii nici nu erau născuţi. Pare momentul potrivit să ajungem acolo, toţi simţim că e momentul. Doar asta avem în cap”, a spus Nicolae Stanciu, pentru

Gigi Becali îl vrea pe Nicușor Stanciu la FCSB: „Este al nostru!”

Valoarea lui Nicușor Stanciu este recunoscută de lumea fotbalului românesc. „Păi Nicușor Stanciu vine din iarnă, așa am înțeles… Ca să vă spun acum, Nicușor Stanciu este al nostru.

El nu are ce căuta la altă echipă în România. Cum a fost și cu Chiricheș… A greșit, dar l-am respectat, pentru că am câștigat zece milioane cu el. Am câștigat trofee.

Și pe Stanciu îl fac și jucător, și antrenor secund. Nu îi dau chiar orice… O să-i dau un salariu să fie mulțumit, să câștige ca afară. Probabil că 30-40 de mii de euro pe lună, să fie mulțumit”, a dezvăluit Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

. „Tricolorii” joacă următoarele două partide contra Cipru (12 octombrie) și Lituania (15 octombrie).