Campionatul Național de Off Road – 4 zile de aventură 4X4, la Târgoviște

Corb Adventure Days a devenit deja o etapă de tradiție, fiind al 7-lea an când Clubul Off Road București (CORB 44) organizează faza din Campionatului Național de Off Road.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A doua etapă din calendarul competițional 2020, va avea loc în perioada 1-4 octombrie, la Târgoviște. Competiția se desfășoară sub egida Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.), al Federației Române de Automobilism Sportiv (F.R.A.S.) și al Comisiei Naționale de Off Road.

Echipa organizatoare, CORB 44, promite iubitorilor de off road 4 zile pline de 4X4. Așteptată cu interes, faza competițională va avea trasee inedite, care vor pune la încercare abilitățile de pilotaj și de navigare ale participanților.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vor fi probe “hot” pentru toate clasele sportive: Standard (A, B și C), Promo, Open, SSV, Extrem și Hobby și o infuzie puternică cu adrenalină pentru cei care au suferit din cauza anulării etapelor precedente, din cauza pandemiei COVID-19.

Fiecare zi va fi o provocare și va aduce trasee între 60 și 70 de km lungime. Acestea vor fi diferențiate ca grad de dificultate, în funcție de categoria de participare.

ADVERTISEMENT

La Clasa Standard echipajele vor parcurge un traseu de aproximativ 70 km /zi, cu un grad de dificultate adaptat accestei clase.

Pentru clasa PROMO, mașinile NU trebuie să fie dotate cu rollcage sau rollbar. Traseul va fi același ca la clasa Standard.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La Clasa Extrem, sportivii își vor demonstra abilitățile pe cei aproximativ 60 km pe care îi vor parcurge într-o zi, în timp ce la Open si SSV (Side by Side), sportivii vor avea un traseu zilnic tot de 60 km.

Clasa Hobby este tratată ca o clasă pentru începători, o testare a celor care au o mașină de teren și nu dețin încă licență de pilot. Pasul între plăcere și profesionalism.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Traseul este un antrenament pentru navigatori și o ocazie pentru toți participanții de a-și testa capacitățile și abilitățile de pilotaj, viteza de reacție și adaptabilitate la echipă. Concurenții se acomodează cu atmosfera și își cunosc viitorii adversari.

Copiloții vor avea ocazia să navigheze pe road book și, ca măsură de siguranță, vor primi un track pentru confirmarea pozițiilor.

ADVERTISEMENT

Nivelul de dificultate al traseului este apropiat de cel de la clasa Standard. La probă sunt acceptate însă doar mașini de teren cu tracțiune 4×4 și anvelope cu profil minim AT.

Sportivii clasei Hobby vor avea mai multe probe speciale, stagii de navigare, dar și aplicații practice (teorie și practică privind ABC-ul în off road). Această clasă nu punctează în Campionatul Național de Off Road.

ADVERTISEMENT

În locul Trialului Urban, deja consacrat, va avea loc o probă specială care va întruni toate caracteristicile TRIAL-ului și va fi parte integrantă din concursul de Trophy. Ea este programată în ultima zi a etapei a II-a a Campionatului Național de Off Road de la Târgoviște și precede festivitatea de premiere.

Etapa de off road de la Şotânga vine și cu surprize. În premieră, la finalul competiției, organizatorii vor întocmi un clasament feminin al participantelor. Scopul este de a încuraja participarea femeilor la cursele de off road și înscrierea lor și în etapele viitoare ale campionatului.

Organizatorii fac apel la respectarea măsurilor de distanțare socială și respectarea recomandărilor autorităților pentru stoparea răspândirii pandemiei.

Totodată, CORB 44 își rezervă dreptul de a modifica traseele și orarul competițional dacă starea vremii va periclita desfășurarea etapei în condiții de siguranță.