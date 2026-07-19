Campionii au băgat frica în echipele din SuperLiga. Ce au declarat jucătorii de la UTA după 0-4 contra Universității Craiova: „Bine că s-a terminat doar atât…”

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La fel ca în sezonul trecut, UTA Arad și Universitatea Craiova s-au întâlnit în prima etapă din SuperLiga României. De această dată, meciul s-a disputat pe „Ion Oblemenco” și nu a mai avut dramatismul celui din stagiunea precedentă, când scorul final a fost 3-3. Oltenii s-au impus cu scorul de 4-0, deși primele 60 de minute ale meciului nu au dat niciun indiciu despre acest deznodământ.

Universitatea Craiova i-a speriat pe arădeni. Ce a declarat Alin Roman la finalul partidei

Campioana României a avut emoții în primele 60 de minute ale meciului cu UTA Arad. Oltenii au găsit destul de greu drumul spre poarta adversă, iar elevii lui Mihalcea au ratat câteva ocazii importante. Ceea ce s-a întâmplat însă

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și l-a făcut pe Alin Roman, unul dintre jucătorii importanți ai arădenilor, să exclame „bine că s-a terminat doar atât!”: „Am făcut lucruri bune în prima repriză. Am pus în practică ceea ce am lucrat, însă în a doua repriză ne-au destabilizat destul de ușor și bine că s-a terminat doar atât”, a declarat Alin Roman la

Alin Roman, șocat de diferența uriașă între UTA și Universitatea Craiova

Față de sezonul trecut, în care a reușit să câștige eventul în România, Universitatea Craiova doar s-a întărit. Momentan, oltenii nu au pierdut jucători importanți, iar acest lucru se vede în teren. Alin Roman a rămas șocat de diferența uriașă din ultima jumătate de oră.

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„Probabil s-a văzut asta după minutul 60. Până atunci nu și-au creat ocazii foarte mari, iar noi i-am prins și pe contraatac. După minutul 60 s-a văzut că au un ritm de joc mai bun decât noi. Trebuie să ne revenim. Suntem un grup omogen, eram încrezător înaintea acestui meci și s-a dovedit contrariul.

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Nu mă așteptam ca diferența să fie atât de mare. Chiar dacă sunt foarte buni, nu le iau din merite, dar diferența nu trebuia să fie atât de mare. Nu mi-a venit să cred. Am avut în continuare, și la 0-1, impresia că putem scoate un egal, chiar dacă au intrat jucători în formă, cum e Baiaram. Au câștigat pe merit acest joc, dar nu mă așteptam ca diferența să fie atât de mare”, a mai spus Alin Roman.