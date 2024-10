“Campionii, campionii!”. Rapidiștii, ironizați de galerie după eșecul cu Botoșani. Cum a reacționat Marius Șumudică. Video

Rapidiștii au avut parte de o experiență foarte neplăcută la Botoșani. După ce au încheiat meciul în genunchi, giuleștenii au mers la galerie să-i salute pe fani, dar suporterii nu au avut milă și i-au ironizat pentru rezultatul dezamăgitor.

“Campionii, campionii!”. Rapidiștii, ironizați de galerie după eșecul cu Botoșani

Fanii rapidiști i-au ironizat pe jucători strigându-le “Campionii, campionii!”. Peste 500 de ultrași rapidiști i-au încurajat pe jucătorii lui Marius Șumudică în meciul din Moldova. Fanii sperau ca favoriții să obțină o nouă victorie care să-i aducă mai aproape de play-off.

Marius Șumudică n-a reușit încă să schimbe radical fața Rapidului. . Prestația slabă și mai ales scorul i-au enervat pe suporteri, care par să nu mai aibă răbdare.

Întrebat la conferința de presă dacă a auzit scandările ultrașilor, Șumudică s-a rezumat la un comentariu extrem de scurt: “Ce rost are să comentăm ce au strigat?”. Imaginile surprinse de jurnalistul Ionuț Tabultoc arată și cum rapidiștii au ieșit de pe gazon în fluierăturile generale ale celor prezenți pe stadion.

Fanii Rapidului strigă Campionii, campionii după eșecul cu Botoșani

Marius Șumudică, misterios după Botoșani – Rapid 2-0

După eșecul din etapa a 12-a, . Rapid este la 5 puncte de locul 6, primul care asigură calificarea în play-off, dar prestația echipei nu le dă mari speranțe fanilor.

“La situațiile pe care le avem trebuie să marcăm. Altfel nu putem câștiga. Am fost foarte calm la vestiare. O să aflați zilele viitoare.Au fost două reprize diametral opuse. Am controlat prima repriză, ocazii rarisime, au scos de pe linia porții, bară, nu am reușit să marcăm.

Apoi am început foarte prost repriza a doua. Nu am urmărit la șutul în blocaj și marchează pentru 1-0. După care ne-am deschis și normal că și-au creat mai multe spații. Nu am reușit să egalăm și fotbalul te pedepsește”, a declarat Șumudică.

Cristi Săpunaru, mesaj dur

Căpitanul Rapidului a avut un mesaj dur pentru colegi la finalul meciului cu Botoșani. Indirect, Săpunaru și-a exprimat susținerea pentru Șumudică și a transmis că e cazul ca jucătorii să-și asume prestația neconvingătoare.

“M-am săturat să se întâmple așa și o spun cu sufletul deschis de data asta. Trebuie să ne asumăm și noi jucătorii, prea și-o asumă doar antrenorii, conducerea, e de ajuns.

Trebuie să ne asumăm noi jucătorii și să ne trezim din situația asta, pentru că altfel nu vom ieși din asta. Dacă nu ne trezim și nu ne asumăm și să redevenim acea echipă agresivă nu avem nicio șansă”, a spus Săpunaru la Digi Sport.