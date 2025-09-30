Campionii de la canotaj au revenit în ţară cu şase medalii „mondiale”, dar fără Elisabeta Lipă. Ce se întâmplă cu președinta Federației

Delegaţia României a revenit de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, , care a luat două medalii de aur şi alte patru de argint. Sportivii care au concurat pentru România la Shanghai au participat la un eveniment la Snagov.

Campionii din canotaj au revenit în ţară: „Un adversar a fost şi vremea!”

Titlurile mondiale au fost aduse de echipajele de dublu rame feminin şi la 8+1 mixt, probă care a avut loc în premieră la o ediţie a Campionatelor Mondiale. Antrenorul coordonator Dorin Alupei susţine că rezultatele sunt excelente, mai ales că au fost condiţii dificile de concurs:

„A fost o ediție destul de grea, un pic atipică. Pe lângă adversarii noștri foarte bine pregătiți, un adversar a fost și vremea. Am avut temperaturi extrem de ridicate la Shanghai și umiditate foarte mare, dar echipa medicală a reușit să echilibreze lucrurile astfel încât sportivii să concureze la cel mai înalt nivel.

Am revenit acasă cu un bilanț istoric: 6 medalii mondiale, dintre care 2 de aur și 4 de argint. Rezultatele confirmă încă o dată valoarea canotajului românesc și locul nostru de tradiție în topul mondial”, a spus antrenorul coordonator.

Elisabeta Lipă: „Pentru mine, fiecare dintre voi este un adevărat erou”

Elisabeta Lipă nu a putut participa la evenimentul de la Snagov din cauza faptului că a ajuns cu întârziere în ţară. Totuşi, preşedintele Federaţiei a transmis un mesaj de felicitare canotorilor şi a pus ochii pe următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, Los Angeles 2028:

„Dragi sportivi, antrenori, colegi și prieteni ai canotajului românesc. Sunt foarte mândră de acești sportivi și de tot ceea ce au realizat la Shanghai. Performanța echipei României este una istorică: 6 medalii cucerite la Campionatele Mondiale, dintre care 2 de aur și 4 de argint, într-o competiție în care ne-am confruntat cu cele mai puternice națiuni ale lumii.

Sunt cele mai bune rezultate la un Mondial din 1997 încoace, iar ele reprezintă dovada muncii imense depuse de voi, a sacrificiilor pe care le faceți zi de zi și a disciplinei care vă caracterizează.

Știu cât de greu v-a fost să vă antrenați, să rezistați presiunii și să înfruntați adversarii în condiții extreme, cu temperaturi sufocante și umiditate ridicată. Pentru mine, fiecare dintre voi este un adevărat erou.

„Avem toate resursele necesare pentru a visa la noi performanțe olimpice”

Le mulțumesc antrenorilor, colectivului tehnic, medicilor, partenerilor și tuturor celor care au stat în spatele acestor performanțe. Canotajul românesc este o tradiție, o pasiune transmisă din generație în generație, o forță de temut la nivel mondial.

Suntem la începutul unui nou ciclu olimpic, unul în care obiectivul suprem rămâne participarea și performanța la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Rezultatele de la Shanghai ne arată că suntem pe drumul cel bun și că avem toate resursele necesare pentru a visa la noi performanțe olimpice.

Acest parcurs ne dă încredere și energie să muncim în continuare, să ne perfecționăm și să rămânem printre cei mai buni din lume. Sunt mândră de voi, de fiecare barcă, de fiecare medalie și de fiecare efort depus. Felicitări, dragi campioni! România întreagă este mândră de voi!”, a transmis Lipă.

Ce medalii a câştigat România la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai

România a obţinut şase medalii la Campionatele Mondiale de la Shanghai, acolo unde a participat cu 12 echipaje. Simona Radiş şi Magdalena Rusu au făcut parte din ambele echipaje medaliate cu aur.

Medalii de aur:

Dublu rame feminin (W2-): și Magdalena Rusu

8+1 mixt (Mix8+): Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu

Argint: