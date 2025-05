Campionii FCSB, apariție fabuloasă la partida cu Universitatea Craiova. Au venit costumați în supereroi la petrecerea de titlu. Foto + Video

La inițiativa portarului Ștefan Târnovanu, înaintea meciului cu Universitatea Craiova, toți jucătorii de la FCSB s-au îmbrăcat în supereroi pentru .

Jucătorii de la FCSB, deghizați în supereroi înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Suporterii ”roș-albaștrilor” care s-au adunat la Arena Națională și au așteptat sosirea favoriților au fost surprinși de ceea ce s-a întâmplat. Rând pe rând, jucătorii au coborât din autocar deghizați în diferite personaje.

La scurt timp după sosirea la stadion, fotbaliștii de la FCSB au început să intre pe gazon fiind prezentați chiar de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României.

Cel mai aclamat a fost fundașul Vali Crețu, care s-a costumat în gladiator, dar și Florin Tănase, îmbrăcat în șeic, și Juri Cisotti, care a ales o ținută hippie, au fost pe placul fanilor prezenți pe Arena Națională.

Golgheterul Daniel Bîrligea s-a îmbrăcat în Zorro, Darius Olaru s-a costumat în Captain America, iar Adrian Șut în Flash. Mai tinerii Mihai Toma, Octavian Popescu și Ionuț Cercel au ales ținute din serialul Casa de Papel, Vlad Chiricheș a fost Super Mario, iar Risto Radunovic l-a imitat pe Napoleon.

Promisiunea lui Gigi Becali

Cu puțin timp înaintea duelului cu Universitatea Craiova, la Arena Națională . El a fost însoțit de mai mulți preoți și le-a promis suporterilor că va aduce Barcelona și PSG la București.

”Sunt fericit pentru că au venit frații mei de prin munți să serbeze cu mine pentru că ei sunt puterea mea. Voi bate și Barcelona la anul pe Arena Națională. (n.r. – dacă va domina FCSB campionatul) O să vedem, e greu ca cineva să ne mai poată face față acum, pentru că eu întăresc echipa.

Eu când am intrat în fotbal am spus Real Madrid, de atunci am adus toate echipele. La anul eu vă promit, Barcelona nu am adus-o niciodată. La anul vom aduce Barcelona, dar în grupe și după mergem mai departe și cădem cu PSG”, a declarat Becali.