Campionii Italiei din Formula 1. Kimi Antonelli poate aduce țării sale primul titlu la piloți după mai bine de jumătate de secol!

ADVERTISEMENT

Sporturile cu motor sunt ca o religie în Italia. Mulți au vorbit și o vor mai face despre mărcile lansate aici, dar și despre sportivii care s-au format și au adus țării lor momente de mare satisfacție. În 2026, italienii pot jubila din nou, pentru un tânăr . Doar doi piloți din „Cizmă” au reușit să obțină marele titlu, iar puștiul-minune din Bologna poate fi cel de-al treilea.

Cei doi „frumoși nebuni” ai Italiei

Pionieri în industria auto, italienii au avut avantaje uriașe în sporturile motorizate la un moment dat. Cum Formula 1 a apărut în 1950, aceasta a fost oportunitatea perfectă pentru ei de a-și testa forțele și limitele.

ADVERTISEMENT

Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, iată doar câteva dintre mărcile italienești de la începutul anilor ’50 care au adus și lansat piloți însetați de succes. Cu o doză de naționalism la bord, conducătorii acestor grupări au căutat să-și promoveze propriii lor „soldați”. Și nu au dat greș deloc.

Singurii campioni mondiali ai Italiei sunt Giuseppe Farina și Alberto Ascari. Ambii și-au făcut de cap după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, mai întâi pe la ei pe acasă, apoi la nivel continental și chiar internațional. Formula 1 a reprezentat scena ideală de a-și etala îndemânarea și reflexele.

ADVERTISEMENT

„Nino” Farina a fost chiar primul campion din istoria Formulei 1, titlu adjudecat la volanul unui monopost Alfa Romeo. Ascari a putut să guste din șampania marelui învingător doi ani mai târziu, alături de Ferrari. Spre deosebire de rivalul său, Ascari nu s-a mulțumit cu un singur trofeu de campion și a mai luat unul, devenind astfel primul pilot cu titluri multiple, obținute chiar în ani consecutivi (1952 și 1953).

ADVERTISEMENT

53 de ani mai târziu…

Istoria de obicei nu iartă, însă de această dată poate fi de partea unui puști de numai 20 de ani. După mai bine de jumătate de secol, o viață de om practic, Italia poate avea din nou un campion mondial, în cel mai iubit sport motorizat de pe Glob. Kimi Antonelli, un copil extrem de talentat , poate deveni un erou al țării sale.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă reprezintă o echipă germană, cu baze și în Marea Britanie, italienii nu se vor supăra pe Antonelli dacă nu va triumfa într-o mașină de-a lor. Anii au trecut, tehnologiile au evoluat, iar Italia are nevoie de un campion mondial pentru a reda încrederea italienilor, indiferent că sunt ingineri, mecanici, sau pur și simplu fani ai curselor.

În acest moment, Kimi Antonelli are cinci recorduri stabilite, toate legate de vârstă, după cum urmează:

cel mai tânăr lider de cursă

cel mai tânăr ocupant de pole position

cel mai tânăr lider al clasamentului general

cel mai tânăr pilot care obține un grand slam

Cel de-al șaselea, acela de cel mai tânăr campion mondial din istorie, poate fi doborât în Mexic. Doar două puncte îi mai stau în cale, ce pot reprezenta o formalitate pentru un pilot de talia lui Antonelli.