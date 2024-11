Campionii mondiali la Counter Strike au vorbit despre Esports-ul din România. „La noi lucrurile se mișcă mai greu. Succesul nostru recent a atras atenția”. Exclusiv

Cu doar câteva zile în urmă, Echipa Nexus a triumfat în turneul de la Riad. Este cea mai mare performanță din istoria Esports-ului românesc. Jucătorii care au cucerit medalia de aur au oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK.

România, campioană mondială la Esports. Care a fost cheia succesului

Performanța reușită de ”tricolori” este cu adevărat remarcabilă! Echipa Nexus a pus mâna pe un cec impresionant, în valoare de 100.000 de dolari, iar această victorie a propulsat-o pe locul 48 în clasamentul mondial. Totodată,

ADVERTISEMENT

Echipa care a făcut o țară întreagă mândră la Campionatul Mondial din Riad este formată din Cătălin „BTN” Stănescu, Cosmin „ragga” Teodorescu, Adrian „XELLOW” Guță, Daniel-Cătălin „Ciocardău” Purice și Roberto „ADRON” Păun. Aceștia au povestit, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, drumul lor către medalia de aur.

Aceștia au subliniat că diferențele dintre un sportiv de performanță și un jucător de top din Esports sunt minime. Ei au vorbit despre nivelul de dedicare și efortul necesar pentru a concura la cele mai importante competiții internaționale. În plus, aceștia au comparat condițiile din România cu cele din țările mai dezvoltate.

ADVERTISEMENT

„A fost greu să găsești susținere, mai ales în România. Am realizat pe parcurs că se poate trăi din asta”

Când ați participat prima dată la Campionatul Mondial? Și ce a însemnat această victorie pentru voi?

Cătălin „BTN” Stănescu: „Eu sunt cel mai vechi jucător al echipei și am participat prima oară în 2017. Atunci am câștigat argintul, ajungând în finală, dar nu am reușit să luăm trofeul. În 2018 am luat bronzul, iar acum, după mulți ani, am câștigat aurul. Este cea mai mare performanță a noastră de până acum.

ADVERTISEMENT

Această competiție este extrem de importantă. În Counter-Strike există un clasament internațional, iar victoria ne ajută să urcăm și să primim invitații la turnee de top. În prezent, suntem pe locul 48 mondial”.

Când ați realizat că aveți șanse reale la aur? Care a fost primul vostru gând în momentul în care ați debutat în turneu? A fost primul meci un „duș rece?”.

ADVERTISEMENT

Cătălin „Ciocardău” Purice: „Chiar înainte de turneu eram încrezător că putem câștiga. Totuși, începutul a fost dificil: am pierdut primul meci cu Kazahstan, deși ne așteptam să avem mai multe probleme cu Ucraina, care era mai bine cotată. A fost un moment greu, dar ne-am revenit și am ieșit din faza grupelor. Am luat meciurile pas cu pas, iar acel moment cu Kazahstan ne-a ‘trezit’ și ne-a motivat să luptăm până la final”.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest joc, ne puteți explica în ce constă Counter-Strike? Ne puteți explica în termeni simpli cum se joacă?

Roberto „ADRON” Păun: „Este un joc de tip 5v5. Două echipe, teroriștii și contra-teroriștii, joacă pe hărți specifice. Teroriștii încearcă să planteze o bombă, iar contra-teroriștii trebuie să o dezamorseze sau să elimine adversarii”.

Cum s-au apucat campionii mondiali de Counter-Strike. O simplă pasiune a devenit un job

Cum ați început să jucați Counter-Strike? Și când ați simțit că gamingul devine mai mult decât o pasiune?

Cătălin „BTN” Stănescu: „Joc de foarte mult timp, dar când am început nu erau turnee mari sau sponsori. A fost greu să găsești susținere, mai ales în România, dar după 2016 scena a început să crească. În 2024 pot spune că este un job din care ne putem întreține”.

Cătălin „Ciocardău” Purice: „Eu am început să particip la concursuri la 16-17 ani. Premiile erau mici, dar vedeam cum scena creștea, mai ales în străinătate. Am fost motivat să mă antrenez și să devin din ce în ce mai bun”.

Cosmin „ragga” Teodorescu: „Pentru mine, momentul decisiv a fost în 2020, când am intrat la Nexus și am primit primul salariu. Atunci am realizat că pot face asta full-time”.

Adron: „Eu am cumpărat jocul în 2015, iar în 2017 am descoperit că există turnee cu premii. La început nu credeam că ar putea fi o profesie, dar am realizat pe parcurs că se poate trăi din asta”.

„Succesul nostru recent a atras atenția. Credem că, din 2025, va fi și mai bine”

Ar trebui să considerăm Counter-Strike un sport? Ne puteți da niște asemănări între Counter-Strike și sporturile tradiționale? Cum evoluează totul și care este sprijinul statului?

Cătălin „BTN” Stănescu: „Da, este un sport electronic. În alte țări există reglementări serioase și este văzut foarte bine. La noi lucrurile se mișcă mai greu, dar sperăm ca, din 2025, să avem mai multe investiții. Gamingul a preluat multe elemente din sporturile tradiționale: program de antrenament, dietă și chiar suport psihologic”.

Roberto „ADRON” Păun: „Eu am făcut tenis de masă când eram mic, și pot spune că există multe asemănări. La fel ca în sporturile clasice, avem antrenamente, competiții și trebuie să fim foarte concentrați”.

Antrenamente de luni până vineri. Care este rutina unor campioni

Asta înseamnă că aveți o rutină de antrenament foarte bine pusă la punct. Ne-ați putea da mai multe detalii? Cum arată o zi din viața voastră? Pe ce puneți mai mult accentul?

Roberto „ADRON” Păun: „Ne trezim cu două ore înainte de antrenament, ne facem rutina zilnică, iar apoi urmează două ore de antrenament individual. Practic, ‘încălzim’ încheieturile. După aceea, avem două ore de teorie, urmate de 4-5 meciuri de pregătire cu alte echipe. Seara analizăm ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Asta facem de luni până vineri, iar în weekend participăm la competiții”.

Am înțeles că aveți chiar și un psiholog la echipă care vă ajută să vă îmbunătățiți performanțele. Cât de mult credeți că își spune cuvântul acest mental-coach?

Cătălin „BTN” Stănescu: „Este foarte important. Noi nu am avut unul în majoritatea carierei noastre, dar în ultimii trei ani am lucrat cu un psiholog. Ne ajută să rămânem concentrați, mai ales în momentele dificile”.

Cum atrag echipele din România sponsori, având în vedere că eSports-ul nu este foarte mediatizat la noi? Există competiții dedicate exclusiv echipelor din România?

Cătălin „BTN” Stănescu: „Este greu, dar succesul nostru recent a atras atenția. Apar din nou turnee în România, iar acest lucru ajută. Credem că, din 2025, va fi și mai bine. Există Romanian Esports League (REL). Vor participa 10 echipe, iar premiul total este de 30.000 de euro. Este o șansă bună pentru echipele care vor să se afirme”.

Acesta este cel mai bun moment al echipei voastre? Nu e prima dată când ocupați un loc bun în clasamentul internațional. Care sunt obiectivele următoare pentru Nexus? Putem să ne gândim la o calificare la un Major?

Cătălin „Ciocardău” Purice: „Da, este cel mai mare vis al nostru. Dacă reușim să ne menținem poziția din clasament, avem o șansă reală”.

Cătălin „BTN” Stănescu: „Cu siguranță, este unul dintre cele mai bune momente. Medalia de aur și premiul câștigat sunt extrem de importante pentru noi. Dacă până acum eram aproape de a ne impune, de data aceasta chiar am reușit”.