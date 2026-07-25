Sport

Campionii Mondiali nu se mai ascund! Cum au fost surprinse vedetele de la Barcelona și Atletico Madrid în vacanța din Ibiza. Foto

Starurile de la Barcelona și Atletico Madrid au mers împreună în vacanță, iar gesturile lor tandre au lăsat loc de interpretări. Vezi pe FANATIK imaginile care au făcut înconjurul lumii.
Dragos Petrescu
25.07.2026 | 12:15
Campionii Mondiali nu se mai ascund Cum au fost surprinse vedetele de la Barcelona si Atletico Madrid in vacanta din Ibiza Foto
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Campionii Mondiali Ferran Torres și Marcos Llorente, surprinși în ipostaze tandre la Ibiza // FOTO: X
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Fotbaliștii spanioli se bucură din plin de vacanță după titlul mondial câștigat în urmă cu o săptămână, 1-0 în marea finală cu Argentina de la New York/New Jersey. Pentru Ferran Torres și Marcos Llorente însă, se pare că prietenia este mai presus decât rivalitatea din La Liga. Ba mai mult, fotografiile surprinse de Paparazzi cu cele două vedete de la Barcelona și Atletico Madrid au creat controverse puternice în rândul fanilor.

Ferran Torres și Marcos Llorente, surprinși în ipostaze tandre la Ibiza!

Proaspeții campioni mondiali se bucură de încă două săptămâni de vacanță înainte de a reveni la echipele lor de club, iar Ferran Torres și Marcos Llorente au decis să meargă împreună în concediu, cei doi fiind foarte buni prieteni în afara terenului. Destinația a fost Ibiza, însă imaginile surprinse de Paparazzi au ridicat serioase semne de întrebare în rândul suporterilor.

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Aceștia au fost fotografiați în repetate rânduri în ipostaze tandre. Au stat împreună la pisicină, după care s-au relaxat pe un iaht privat, iar în tot acest timp au existat numeroase fotografii cu ei îmbrățișându-se și sărutându-se afectuos pe obraz. Presa din Spania a reacționat rapid, iar cele mai excentrice publicații nu au exclus posibilitatea ca cei doi campioni mondiali să formeze un nou cuplu.

Imaginile confirmă ceea ce era mai mult decât un zvon: Marcos Llorente și Ferran Torres s-au afișat împreună, mai apropiați ca niciodată. Vacanță de vis și multă pasiune”, a titrat cotidianul Hola! despre relația dintre fotbaliștii lui Atletico Madrid și Barcelona. De asemenea, jurnaliștii spanioli au întărit respectiva supoziție cu un citat tendențios: „Doi dintre cei mai doriți fotbaliști, surprinși împreună la Ibiza! Există chimie, complicitate și mai mult decât prietenie între cei doi campioni mondiali”.

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Marcos Llorente este căsătorit, Ferran Torres a devenit celibatar în timpul CM 2026!

Presupusa „idilă” dintre Llorente și Torres pare totuși să-și piardă din credibilitate din moment ce fundașul lui Atletico este căsătorit. Soția sa, Patricia Noarbe, cunoscută în mediul online sub numele de „Paddy”, este o influenceriță și femeie de afaceri din Spania, iar cei doi sunt împreună de 12 ani, având și o fetiță pe nume Amor, care s-a născut în februarie 2025.

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Dubiile continuă însă să se învârtă în jurul lui Ferran Torres, în momentul de față celibatar. Conform informațiilor din presa spaniolă, acesta s-a despărțit de fosta lui iubită, influencerița Martina Alguero, cunoscută în mediul online sub numele de Martina Hunter, chiar în timpul Cupei Mondiale, mai exact după meciul cu Belgia din sferturi, câștigat de trupa lui Luis De La Fuente cu 2-1. Ba mai mult, cei mai cârcotași dintre internauți susțin că fotbalistul Barcelonei ar fi bisexual, asta datorită numeroaselor fotografii controversate în care acesta a fost protagonist în ultima perioadă.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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