Campionii olimpici Andrei Cornea şi Marian Enache, interviu exclusiv: “Pentru această medalie am renunţat la copilărie, la părinţi şi la prietenii de acasă!”. Video

Echipajul de dublu vâsle masculin format din , după o cursă excepţională în care au depăşit clar Olanda, campioana europeană şi mondială.

Campionii olimpici Andrei Cornea şi Marian Enache, interviu exclusiv: “Aseară am avut cele mai puţine emoţii”

În ziua în care au luat aurul olimpic, Cornea şi Enache au acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK în care au vorbit şi despre sacrificiile din spatele medaliilor, spunând că

Marian, aseară când v-aţi culcat vă gândeaţi că azi va fi o astfel de zi?

– Sincer să fiu cu tine, înainte să ne culcăm, ne-am uitat împreună la cursa lui David Popovici. Am simţit aşa, o uşurare, chiar i-am spus că mâine vom avea şi noi una. Aseară şi azi am avut cele mai puţine emoţii. A fost totul pregătit, am fost superpregătiţi şi super motivaţi şi ne gândeam că va fi o zi frumoasă, chiar am venit de la baza de canotaj cu o energie în care spuneam: “Bună dimineaţa soare! Bună dimineaţa, univers!”. Ne-a prins bine, chiar meritam această medalie.

Andrei, dacă ar fi să rezumi cursa în câteva cuvinte, care ar fi alea?

– Ştiu doar că a fost cursa perfectă. A fost exact ceea ce am pregătit, ceea ce am vrut să fie, pentru»ceea ce am muncit zi de zi. A ieşit exact aşa cum ne-am dorit.

“Pentru această medalie am renunţat la copilărie, am renunţat la părinţi, la prietenii de acasă”

Marian, din punct de vedere al muncii, ştiţi ceea ce aveţi de făcut, pentru ce vă pregătiţi. Dar cât de mult trebuie să sacrificaţi pentru astfel de rezultate?

– Trebuie să sacrifici aproape tot pentru asemenea performanţe. Nu ai timp de absolut nimic. Îmi aduc aminte când a venit Antonio Colamonici şi ne-a spus: «Cu mine veţi avea bază de antrenamente, dar şi timp personal.» Ei bine, nu prea a fost aşa deoarece antrenamentele erau atât de complexe, de dure şi obositoare încât nu mai aveai timp pentru tine. Dacă îţi găseai timp pentru tine, nu mai dădeai randament la următoarele antrenamente, aşa că pentru această medalie am sacrificat, deşi nu pot să spun chiar aşa deoarece iubesc ceea ce fac, dar, cu ghilimelele de rigoare, am renunţat la copilărie, am renunţat la părinţi, la prietenii de acasă, la multe gusturi ale vieţii, la multe pasiuni, dar până la urmă am găsit-o pe cea mai importantă şi asta este cel mai important.

“Italianul care este şi român ne ajută foarte mult psihic”

Andrei, voiam să te întreb de Antonio Colamonici. Spuneai că v-a încurajat şi în dimineaţa cursei, am vorbit şi cu colegi de-ai tăi care spuneau că dă multe sfaturi. că a venit în România şi a găsit toate piesele din puzzle, dar nu erau puse cum trebuie…

– Italianul care este şi român ne ajută foarte mult psihic. Poate nu se vede, dar lucrează foarte mult psihic şi ne ajută foarte mult să rămânem concentraţi în antrenament, să fim nervoşi cum trebuie, să fim relaxaţi când trebuie. Are un stil al lui, are o tehnică a lui care funcţionează pe noi şi discursurile, şedinţele pe care le avem cu el înainte de curse, pot să zic că sunt aşa cum le zice el în mare parte, chiar dacă nu par reale. Cum şi de dimineaţa ne spunea că o să câştigăm, dar nu trebuie să ne gândim la acest lucru. Poate părea greu de crezut, dar a fost impulsul ăla peste ceea ce a trebuit.

Andrei Cornea: “Trăiesc într-un vis. Florin m-a ciupit în maşină ca să văd că e real”

Simţiţi că se schimbă totul, inclusiv viaţa voastră după această medalie olimpică?

– (Marian Enache) Sunt convins că vor apărea nişte schimbări în viaţa noastră. Dar noi, ca oameni, vom rămâne aceiaşi, pentru că nu trebuie să laşi succesul să ţi se urce la cap. Atunci pierzi contactul cu realitatea şi performanţele din viaţa ta, ca sportiv, ca şi om vor dispărea.

– (Andrei Cornea) Da, probabil vor fi schimbări în viaţa noastră, dar momentan nu realizăm. Eu chiar nu realizez în momentul de faţă ce se întâmplă. Parcă totul mi se pare ireal, Trăiesc într-un vis. Florin m-a ciupit în maşină ca să văd că e real. Da, e real, dar tot nu pare. Probabil, în zilele următoare, când ne vom odihni, când ne vom linişti, vom realiza ce se va întâmpla şi pe parcurs vor apărea şi schimbările.

Apropo de schimbări, ce sfaturi le daţi copiilor care s-au uitat la cursa voastră şi care vor să se apuce de canotaj? Merită?

– Cei care vor să se apuce de sport, vreau să le spun să o facă din inimă, cu pasiune, cu dăruire şi să nu alerge după rezultate de azi pe mâine pentru că aşa nu o să câştige niciodată şi vreau să înveţe mai întâi să se bucure de succesul altora, ca după aceea să se poată bucura de succesul lor.

28 de ani are Marian Enache

25 de ani are Andrei Cornea

