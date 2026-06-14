Sport

Campionii României se reunesc duminică! Cine sunt absenții motivați de la Universitatea Craiova

Campionii României de la Universitatea Craiova sună reunirea înaintea unui sezon în care țintesc spre faza principală din Champions League. Cine absentează și din ce motive
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.06.2026 | 08:30
Campionii Romaniei se reunesc duminica Cine sunt absentii motivati de la Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Cine lipsește de la reunirea Universității Craiova și de ce. Foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova începe pregătirile pentru un sezon, unul în care își propune apărarea titlului de campioană în SuperLiga cucerit în stagiunea trecută, dar, poate și mai important, și accederea în faza principală din UEFA Champions League. Oltenii se reunesc astăzi, duminică, 14 iunie, la baza proprie de pregătire, urmând să se antreneze acolo până pe data de 20 iunie.

Universitatea Craiova se reunește duminică pentru atacarea unui nou titlu în SuperLiga

Atunci este programată plecarea în cantonamentul de 10 zile din Austria, acolo unde oficialii clubului din Bănie au solicitat în mod special ca echipa antrenată de Filipe Coelho să aibă parte doar de meciuri amicale, trei mai exact, în compania unor adversari de cupe europene, dacă se poate chiar de Champions League, după cum FANATIK a informat în exclusivitate în cursul zilei de sâmbătă. 

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Din informațiile obținute de site-ul nostru, s-a stabilit ca la această reunire de duminică să nu se prezinte mai mulți jucători importanți ai Universității Craiova. Este vorba în primul rând despre internaționalii români din lotul pregătit de Coelho, care au fost convocați de selecționerul Gică Hagi la partidele de verificare disputate recent cu Georgia și Țara Galilor.

Cine sunt absenții și din ce motive

Mai exact, în această situație se află Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluță, David Matei și Ștefan Baiaram, cu o mențiune specială din acest punct de vedere pentru Nicușor Bancu, cel care inițial a fost convocat de asemenea pentru această acțiune, doar că ulterior s-a văzut nevoit să plece din cantonamentul echipei naționale din cauza unor probleme medicale.

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În ceea ce îl privește pe Baiaram, în acest context ar mai trebui menționat și faptul că în această zi de duminică el are programată nunta, eveniment pe care a fost nevoit să îl amâne deja o dată, după ce a fost convocat la echipa națională la începutul acestei luni. Așadar, încă un motiv bine întemeiat pentru ca el să fie învoit la această reunire.

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Ce se întâmplă cu Romanchuk, Anzor și Mora

De asemenea, și Oleksandr Romanchuk și Anzor Mekvabishvili au primit acordul din partea clubului pentru a începe mai târziu pregătirea din această vară, din același motiv. Ei au fost convocați în această ultimă fereastră internațională la naționalele lor, Ucraina, respectiv Georgia. Astfel, și ei urmează să li se alăture coechipierilor lor de la Universitatea Craiova direct la plecarea în cantonamentul din Austria, adică pe data de 20 iunie.

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Nu în ultimul rând, Carlos Mora va merge direct în stagiul de pregătire, unde va ajunge pe 24 iunie, întrucât pe data de 10 iunie a fost titular în meciul amical Anglia – Costa Rica 3-0. Așadar, în mod evident, s-a considerat, pe bună dreptate, că jucătorul are nevoie de ceva mai mult timp de odihnă în această perioadă pentru a putea începe la capacitate maximă pregătirile pentru sezonul viitor.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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