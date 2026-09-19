„Campionii României suntem noi!” FCSB, așteptată cu trofeele Universității Craiova la intrarea pe Ion Oblemenco. Foto

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Universitatea Craiova și-a etalat trofeele înaintea derby-ului cu FCSB. Oltenii au expus pe gazonul de pe „Ion Oblemenco” trofeele cucerite în sezonul trecut, într-o încercare de a pune presiune pe rivalii din Capitală. Jucătorii formației din Bănie au fost așteptați cu aplauze de suporterii olteni.

Universitatea Craiova a scos trofeele pe gazon înainte de derby-ul cu FCSB! Mesaj de forță pe „Ion Oblemenco”

Universitatea Craiova a pregătit un decor special înaintea derby-ului cu FCSB. Oltenii au expus pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco” trofeele cucerite în sezonul trecut. Titlul de campioană și Supercupa României au fost așezate la marginea terenului.

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Imaginea amintește de Supercupa României disputată tot pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Cluj. Atunci, echipa din Bănie venea după eventul campionat-Cupă și și-a completat colecția chiar în fața ardelenilor. Acum, oltenii încearcă să pună presiune pe rivalii din Capitală înaintea

„Campionii României suntem noi!” Atmosferă incendiară înainte de Craiova – FCSB

au avut parte de o primire specială la sosirea la stadion. Mai mulți suporteri olteni i-au așteptat înaintea derby-ului cu FCSB. Fotbaliștii au fost aplaudați și încurajați, iar fanii au scandat în repetate rânduri: „Campionii României suntem noi!”.

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Suporterii au încercat astfel să le ofere favoriților un plus de energie înaintea unuia dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon din SuperLiga României. Partida se anunță una extrem de interesantă, iar aproximativ 30.000 de spectatori sunt așteptați în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”.

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