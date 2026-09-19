Sport

„Campionii României suntem noi!” FCSB, așteptată cu trofeele Universității Craiova la intrarea pe Ion Oblemenco. Foto

Universitatea Craiova și-a expus trofeele pe gazon înaintea derby-ului cu FCSB. Jucătorii olteni au fost întâmpinați cu aplauze și scandări de suporteri.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
19.09.2026 | 19:25
Campionii Romaniei suntem noi FCSB asteptata cu trofeele Universitatii Craiova la intrarea pe Ion Oblemenco Foto
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Universitatea Craiova a scos trofeele pe gazon înainte de derby-ul cu FCSB! Mesaj de forță pe „Ion Oblemenco”. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
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Universitatea Craiova și-a etalat trofeele înaintea derby-ului cu FCSB. Oltenii au expus pe gazonul de pe „Ion Oblemenco” trofeele cucerite în sezonul trecut, într-o încercare de a pune presiune pe rivalii din Capitală. Jucătorii formației din Bănie au fost așteptați cu aplauze de suporterii olteni.

Universitatea Craiova a scos trofeele pe gazon înainte de derby-ul cu FCSB! Mesaj de forță pe „Ion Oblemenco”

Universitatea Craiova a pregătit un decor special înaintea derby-ului cu FCSB. Oltenii au expus pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco” trofeele cucerite în sezonul trecut. Titlul de campioană și Supercupa României au fost așezate la marginea terenului.

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Imaginea amintește de Supercupa României disputată tot pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Cluj. Atunci, echipa din Bănie venea după eventul campionat-Cupă și și-a completat colecția chiar în fața ardelenilor. Acum, oltenii încearcă să pună presiune pe rivalii din Capitală înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova a scos trofeele pe gazon înainte de derby-ul cu FCSB! Mesaj de forță pe „Ion Oblemenco”
Universitatea Craiova a scos trofeele pe gazon înainte de derby-ul cu FCSB! Mesaj de forță pe „Ion Oblemenco”

„Campionii României suntem noi!” Atmosferă incendiară înainte de Craiova – FCSB

Jucătorii Universității Craiova au avut parte de o primire specială la sosirea la stadion. Mai mulți suporteri olteni i-au așteptat înaintea derby-ului cu FCSB. Fotbaliștii au fost aplaudați și încurajați, iar fanii au scandat în repetate rânduri: „Campionii României suntem noi!”.

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Suporterii au încercat astfel să le ofere favoriților un plus de energie înaintea unuia dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon din SuperLiga României. Partida se anunță una extrem de interesantă, iar aproximativ 30.000 de spectatori sunt așteptați în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”.

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„Campionii României suntem noi!” Atmosferă incendiară înainte de Craiova – FCSB

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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