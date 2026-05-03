Campionul din România care a plecat din țară și își vinde locuința. Suma uriașă cerută pe imobilul de lux

După retragerea din activitate, unii fotbaliști români au decis să se stabilească cu familia în alte țări din Europa sau din lume. În această situație este și un fost campion din prima ligă cu Dinamo. Acesta a ales să trăiască în Spania și astfel a luat decizia de a-și vinde locuința. Suma uriașă cerută pe imobilul de lux situat în Cluj-Napoca.

Fotbalistul care a câștigat titlul cu Dinamo și-a scos la vânzare casa din România

La mijlocul anilor 2000, fotbalul intern a dat doi frați extrem de talentați: Dorin și Lucian Goian. Unul evolua la Steaua (n.r. cum se numea atunci FCSB-ul lui Gigi Becali), iar celălalt la rivala de tradiție Dinamo. Viața i-a dus ulterior pe cei doi pe mai multe meridiane. În ceea ce-l privește, Lucian a ajuns să joace prin China, India sau chiar la capătul lumii, în Australia.

De doi ani, Lucian Goian, 43 de ani, alături de soția sa și de fiul acestora, au decis să se mute definitiv în Spania. ”Am stabilit deja de un an că vrem să ne mutăm aici. Nu ne vedem întorși în țară. Ce se va întâmpla pe viitor, nu știm însă”, a afirmat fostul fundaș central al celor de la Dinamo, în urmă cu un an.

Dat fiind faptul că a lăsat în spate viața din România, – după o ultimă aventură la Chennaiyin (India) – a luat decizia de a-și vinde imobilul pe care-l deține în Cluj-Napoca, notează . Nu este vorba de orice casă, ci de o vilă cu o suprafață utilă de 240 mp, care a fost construită în 2020.

Cum arată imobilul pe care îl vinde Lucian Goian și ce preț are

În schimbul imobilului de lux din Cluj-Napoca, un oraș extrem de scump raportat la piața imobiliară, fostul dinamovist cere 547.000 de euro. În această casă de pe malurile Someșului, Goian a locuit în perioada 2016-2017, pe când era legitimat la echipa locală CFR Cluj. Atunci, fundașul a bifat doar 24 de meciuri pentru formația din Gruia în prima ligă.

Dacă ne uităm la acest imobil, trebuie să spunem că este unul impresionant. E vorba de o casă de tip vilă care se întinde pe un etaj întreg. Locuința este extrem de mare. Ea este compusă din 4 camere, 3 dormitoare, 3 băi și o bucătărie. Suprafața utilă a proprietății este de 240 mp, dar cea a terenului pe care este construiră casa este de de 462 mp.

De ce a lăsat Lucian Goian România pentru a locui în Spania

În urmă cu un an, . Fostul jucător din Ștefan cel Mare spune că alegerea de a se stabili în Spania a fost puternic influențată de cariera fotbalistică a băiatului. Luca Goian este legitimat la Celtic Elche, o academie considerată de tatăl său una dintre cele mai bune din regiune.

”Suntem practic la anticamera echipei Elche din prima ligă spaniolă. E cea mai bună academie din zonă. Facem 25 de minute pe drum de acasă, sunt orașe apropiate, ieșim pe autostradă și suntem la antrenament”, a explicat Lucian Goian, conform sursei citate. Extrem de optimist, fostul campion din România mai spunea că are încredere în potențialul fiului său. Goian consideră că Luca ”are calități să-l depășească și pe Dorin, și pe mine” (…). Are minte în joc, viziune, o calitate pe care nu o poți antrena”, a mai punctat Goian.