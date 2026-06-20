Sport

Campionul din România care negociază pentru un film documentar. E o poveste de top care ar putea ajunge la Netflix

Unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României ar putea avea film documentar. Povestea de top a fostului campion mondial ar putea fi ecranizată
Cristian Măciucă
20.06.2026 | 12:45
Campionul din Romania care negociaza pentru un film documentar E o poveste de top care ar putea ajunge la Netflix
SPECIAL FANATIK
Campionul din România care negociază pentru un film documentar. E o poveste de top care ar putea ajunge la Netflix. FOTO: Fanatik
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Lucian Bute (46 de ani) este unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat România. Pugilistul din Pechea, județul Galați, a fost campion mondial la categoria supermijlocie, iar povestea sa are toate șansele să ajungă subiectul unui documentar. Platforma Netflix e din ce în ce mai interesată de astfel de subiecte.

Lucian Bute, pe Netflix? Fostul campion mondial negociază pentru un documentar

Lucian Bute este pe cale să intre în galeria selectă a marilor campioni români, care au sau care vor avea filme documentare despre cariera lor. Fostul pugilist vrea să le calce pe urme lui Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Simona Halep sau Adrian Mutu. „Este un proiect la care trebuie să recunosc că mă gândesc de mai mult timp.

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Un film documentar despre viața și cariera mea sportivă cred că ar reprezenta o bună sursă inspirațională pentru copii. Știu că există un anume interes din partea unui regizor român iar în clipa în care voi reveni în țară voi discuta toate detaliile legate de acest lucru”, a declarat Lucian Bute, potrivit prosport.ro.

Lucian Bute și-a apărat de 9 ori titlul IBF la categoria supermijlocie

Lucian Bute este unul dintre cei mai mari boxeri români care a luptat vreodată la profesioniști. Gălățeanul a câștigat titlul mondial IBF la supermijlocie, în 2007, de la Alejandro Berrio, iar apoi și-a apărat centura de nu mai puțin de 9 ori! Bute a pierdut titlul mondial abia în anul 2012, când a fost învins de Carl Froch, în Anglia, la Nottingham.

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După înfrângerea cu Carl Froch, Lucian Bute și-a continuat parcursul la profesioniști și a reușit să pună mâna pe o nouă centura. De această dată a fost vorba de titlul la semigrea în versiunea NABF. Sportivul român la Denis Grachev în toamna lui 2012, dar a pierdut centura la primul meci, 2014, în fața lui Jean Pascal. Bute, care din 2012 are și cetățenie canadiană, a debutat la profesioniști în anul 2003. Până atunci, pugilistul moldovean a strălucit și în boxul amator. „Mister K.O.” are în palmares o medalie de bronz la Campionatele Mondiale din 1999, de la Houston, dar și o medalie de aur la Jocurile Francofoniei din 2001 de la Ottawa-Hull, ambele la categoria welter.

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Am avut un eveniment privat în familie la care am participat, apoi am fost invitat la ‘Gala Nadia-Montreal 50’, un moment excelent punctat de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, am fost și acasă la părinți unde am petrecut clipe minunate. Chiar aș putea spune că a fost o vacanță activă, cât se poate de frumoasă” – Lucian Bute

Lucian Bute are loc de cinste la Muzeul Național de Istorie

Până să ajungă să aibă documentar pe Netflix, Lucian Bute are loc de cinste la Muzeul Național de Istorie al României. Aflat în vacanță în țară, fostul pugilist a avut parte de o surpriză. „Am fost contactat de către reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României dacă sunt de acord să le donez niște obiecte cu semnătura mea. Vă dați seama că imediat am acceptat! Este o mare onoare pentru mine. Vorbim de cel mai reprezentativ muzeu al țării, ceea ce reprezintă un lucru imens, a mai spus Bute.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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