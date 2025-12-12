Campionul european și-a anunțat retragerea! „Mult succes în noul capitol”

ADVERTISEMENT

Fostul internațional portughez Rui Patricio, goalkeeperul cu cele mai multe selecții din istoria naționalei, și-a anunțat retragerea la vârsta de 37 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de Federația Portugheză de Fotbal.

Rui Patricio și-a anunțat retragerea

Rui Patricio era liber de contract de mai multe luni, ultima sa echipă fiind Al Ain, formație pe care a reprezentat-o la Campionatul Mondial al Cluburilor în vara acestui an. Așadar, goalkeeper-ul a decis să pună punct carierei la vârsta de 37 de ani, iar anunțul oficial a fost făcut de Federația Portugheză de Fotbal.

„Campion European în 2016 și câștigător al Ligii Națiunilor în 2019, Rui Patricio a fost o prezență obișnuită la turnee internaționale majore. A fost prezent la EURO 2008, însă a debutat la naționala de seniori în noiembrie 2010, contra Spaniei. Ultimul său meci pentru naționala Portugaliei a fost în martie 2024, împotriva Suediei.

Timp de peste un deceniu, Rui Patricio nu a ratat niciun meci din calificările pentru Campionatele Europene sau Mondiale. Cu 108 meciuri la națională, este portarul cu cele mai multe selecții din istoria echipei și face parte din grupul select al fotbaliștilor portughezi care au depășit borna simbolică de 100 de meciuri la națională”, a anunțat organizația, conform .

Cine este Rui Patricio

La nivel de club, cariera lui Rui Patricio a fost strâns legată de Sporting, club pe care l-a reprezentat timp de 12 ani la nivel de seniori, din 2006 până în 2018. Gruparea din Lisabona a reacționat pe după ce portarul și-a anunțat retragerea: „A jucat de 467 de ori pentru Sporting, fiind al doilea jucător din istorie care atinge această bornă. Mult succes în acest nou capitol, Rui Patricio”.

În 2018, acesta și-a început prima aventură în străinătate, la gruparea engleză Wolverhampton, unde a fost un jucător de bază timp de trei sezoane. În 2021, Rui Patricio a semnat cu AS Roma, iar în chiar primul său sezon, a cucerit trofeul Conference League alături de formația italiană, antrenată atunci de . După experiența de la Roma, care s-a încheiat în 2024, a semnat cu Atalanta, unde a evoluat foarte puțin în sezonul trecut.

În fine, ultima echipă de club din cariera sa a fost Al Ain, pentru care a evoluat în două partide la CM al Cluburilor. La naționala Portugaliei, portarul a strâns 108 selecții între 2010 și 2024, fiind pe locul 7 la acest capitol în istoria primei reprezentative. Evident, ierarhia este condusă autoritar de , cu 226 de selecții. Apogeul carierei lui Rui Patricio la echipa națională a fost fără îndoială EURO 2016, când goalkeeper-ul a fost titular în toate partidele, iar lusitanii au cucerit trofeul.