Sport

Campionul mondial a investit 66.000.000 de euro într-o fermă de bivoli, iar acum riscă falimentul

Alex Bodnariu
31.10.2026 | 22:52
Campionul mondial a investit 66000000 de euro intro ferma de bivoli iar acum risca falimentul
SPECIAL FANATIK
Jody Scheckter, de la titlul mondial cu Ferrari la o avere de zeci de milioane de euro
A cucerit titlul mondial cu Ferrari și a strâns o avere uriașă, dar o afacere cu bivoli i-a dat viața peste cap. Fostul campion mondial riscă acum falimentul!
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De la gloria din Formula 1 la marginea falimentului! Jody Scheckter, campion mondial cu Ferrari în 1979, traversează o perioadă extrem de complicată la 76 de ani. Fostul pilot sud-african a investit peste 60 de milioane de euro într-o afacere agricolă, însă proiectul s-a transformat într-un dezastru financiar. Acum, după ce a pierdut un proces cu autoritățile fiscale britanice, Scheckter se teme că ar putea pierde totul.

Jody Scheckter, de la titlul mondial cu Ferrari la o avere de zeci de milioane de euro

Jody Scheckter a fost unul dintre cei mai importanți piloți ai generației sale. Sud-africanul a concurat în Formula 1 între 1972 și 1980, perioadă în care a obținut zece victorii. Momentul de glorie a venit în 1979, când a cucerit titlul mondial la volanul unui monopost Ferrari. Scuderia a mai așteptat 21 de ani până la următorul titlu mondial la piloți, câștigat de Michael Schumacher în 2000.

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După retragerea din 1980, Scheckter și-a construit o adevărată avere. Cea mai importantă sursă de venit nu a fost însă Formula 1, ci compania Firearms Training Systems, fondată în Statele Unite în 1984. Firma producea simulatoare de antrenament pentru armată și poliție, iar la începutul anilor ’90 ajunsese la venituri anuale de peste 100 de milioane de lire sterline. Succesul i-a permis fostului campion mondial să investească aproximativ 55 de milioane de lire, echivalentul a peste 60 de milioane de euro, într-un proiect agricol din Marea Britanie.

Afacerea cu bivoli care i-a înghițit averea. Fostul campion mondial riscă falimentul

Fostul pilot a crescut bovine, oi și una dintre cele mai mari turme de bivoli de apă din Marea Britanie. Afacerea producea carne, mozzarella din lapte de bivoliță, înghețată și alte produse alimentare. Ambițiile erau uriașe, însă cheltuielile au depășit constant încasările. În 2024, producția de lactate și creșterea bivolilor au fost oprite, după ani întregi de pierderi financiare.

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O nouă lovitură a venit din partea autorităților fiscale britanice. Scheckter a pierdut un proces cu HM Revenue and Customs, după ce inspectorii au stabilit că pierderile fermei nu puteau fi compensate fiscal cu veniturile obținute din alte afaceri. Fostul pilot trebuie să achite aproximativ 1,46 milioane de lire sterline, adică în jur de 1,7 milioane de euro. Sud-africanul a anunțat că intenționează să continue lupta juridică, dar a recunoscut că falimentul reprezintă un pericol real. „Sper să nu ajung în faliment. M-ar afecta enorm. Ar fi un dezastru pentru mine”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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