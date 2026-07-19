Campionul mondial care a bătut Argentina și pe Messi în finala CM și acum a sărbătorit cu fanii sud-americani: ”Ești argentinian, Basti!”

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Sărbătoare mare, miercuri, în Argentina, după ce selecționata lui Lionel Scaloni (48 de ani) s-a calificat din nou în finala Cupei Mondiale. Fericire a fost și la Atlanta, acolo unde s-a jucat semifinala sud-americanilor cu Anglia. Febra bucuriei a cuprins pe toată lumea. Cine e campionul mondial, care a bătut Argentina și pe Messi în finala CM 2014, surprins sărbătorind alături de fanii ”Albiceleștilor”.

Cum a fost surprins pe străzile din SUA campionul mondial care a bătut Argentina și pe Messi în finala CM

După victoria dramatică a Argentinei cu 2-1 în fața Angliei, care a însemnat calificarea sud-americanilor într-o nouă finală Mondială, emoțiile au fost uriașe în rândul tuturor suporterilor acestei naționale. Miercuri, la Atlanta, Lionel Messi (39 de ani) a fost din nou omul decisiv. Cel mai bun fotbalist din istorie a oferit cele două pase de gol prin care Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au întors rezultatul și au calificat campioana mondială în ultimul act.

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De calificarea ”Pumelor” în finala CM 2026 s-au bucurat nu doar argentinienii, ci și fanii neutri sau chiar foștii rivali ai lui Messi & co. Unul dintre aceștia, un fost campion mondial, care a bătut Argentina chiar într-o finală a turneului, a postat joi, pe pagina sa de Instagram, imagini cu momentul în care sărbătorește pe străzile din Atlanta.

decât legendarul Bastian Schweinsteiger (41 de ani). În prezent comentator și analist la postul german de televiziune ARD, ”Basti” a fost prins pe străzile din Atlanta de marea masă a fanilor Argentinei. Fostul campion mondial nu a avut de ales și a intrat în hora bucuriei.

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Chiar el a postat pe contul său de imagini de la sărbătoare. A ținut să scrie și un text. El a amintit faptul că, în trecut, a bătut Argentina și pe Messi în trei partide, inclusiv într-o finală de CM. ”Ai învins Argentina de trei ori la Campionatele Mondiale. Astăzi: Sărbătoriți împreună calificarea Argentinei într-o altă finală”. Fost coleg cu el la Bayern, dar și rival pe plan internațional, fostul fundaș Martin Demichelis (45 de ani) a glumit și i-a spus lui Schweinsteiger: ”Ești argentinian, Basti”.

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Bastian Schweinsteiger partying with the Argentina fans after their win over England 🤣 (via bastianschweinsteiger/IG) — ESPN FC (@ESPNFC)

Bastian Schweinsteiger celebrating Argentina winning yesterday 😭 : — R127💎 (@raneme127)

Când s-a întâlnit Bastian Schweinsteiger cu Argentina la Cupa Mondială

Fostul mijlocaș al Germaniei și al lui Bayern, Bastian Schweinsteiger, a spus că . Acesta face referire la cele trei ediții la care a întâlnit naționala sud-americană ca jucător al Germaniei. Fără îndoială, partida care contează cel mai mult pentru ”Basti” a avut loc în 2014.

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A fost chiar finala Cupei Mondiale din Brazilia. Atunci, Germania a bătut Argentina cu 1-0 după prelungiri. Schweinsteiger a purtat banderola de căpitan al Germaniei și a avut o prestație excelentă. Mario Gotze a marcat golul victoriei în minutul 113, iar Germania a cucerit titlul mondial, chiar în fața lui Messi.

Anterior, în 2010, Schweinsteiger a fost din nou pe teren la un alt succes memorabil al nemților. A fost un categoric 4-0, la Cupa Mondială din Africa de Sud, în sferturi. Mijlocașul a oferit o pasă decisivă la golul lui Miroslav Klose, într-una dintre cele mai categorice victorii ale Germaniei în fața Argentinei. Cu 4 ani înainte de acest succes, chiar ”acasă”, la CM 2006, Germania a trecut de Argentina cu 4-2 după penalty-uri. Schweinsteiger a jucat 74 de minute. A fost un meci tot în sferturile de finală.