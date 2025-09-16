Sport

Campionul mondial cu Franța s-a retras la 31 de ani: ”Ar fi meritat un final de carieră diferit”

Un jucător care a ieșit campion mondial cu Franța în 2018 și-a anunțat retragerea din carieră la vârsta de doar 31 de ani.
Traian Terzian
16.09.2025 | 11:06
Încă un campion mondial cu Franța în 1998 și-a anunțat retragerea. Sursă foto: Le Parisien

Franța a avut o generație fantastică care a devenit campioană mondială în urmă cu 7 ani, dar o parte dintre jucătorii care au făcut parte din acea echipă construită de Didier Deschamps au început să se retragă.

Încă un campion mondial cu Franța și-a anunțat retragerea

La doar câteva zile după de ce portarul Steve Mandanda a decis să-și încheie cariera la 40 de ani, a venit rândul fundașului central Samuel Umtiti să agațe ghetele în cui, deși are doar 31 de ani.

Conform L’Equipe, el a luat această decizie după ce în vară s-a despărțit de Lille, după doi ani în care a jucat foarte puțin din cauza problemelor medicale. Anterior, Umtiti a mai evoluat pentru Lyon (2012-2016), Barcelona (2016-2022) și Lecce (2022-2023).

”După o carieră intensă, cu suișuri și coborâșuri, a sosit momentul să-mi iau rămas bun… Am dat TOTUL cu pasiune și nu regret NIMIC. Doresc să mulțumesc tuturor cluburilor, președinților, antrenorilor și jucătorilor cu care am avut ocazia să lucrez”, a scris fundașul, pe contul său de Instagram.

Deschamps se înclină în fața lui Umtiti

La echipa națională a Franței a jucat 31 de meciuri și a marcat 4 goluri, iar momentul său de glorie a fost cel în care a marcat golul decisiv împotriva Belgiei, scor 1-0, în semifinala de la Cupa Mondială 2018.

Selecționerul Didier Deschamps a ținut să-i mulțumească lui Samuel Umtiti pentru aportul adus la realizările naționalei Franței și a precizat că fundașul ar fi meritat un final de carieră mai frumos.

”După Blaise Matuidi, Adil Rami, Raphael Varane şi Steve Mandanda, Samuel Umtiti este al cincilea campion mondial din 2018 care se retrage. Sam, care s-a alăturat echipei Franței pentru Euro 2016, a jucat un rol important în cucerirea titlului mondial în Rusia.

Toată lumea își va aminti golul său cu capul, care ne-a permis să învingem Belgia și să ne calificăm în finală. Din partea mea, nu vreau să uit, desigur, restul. Îmi amintesc și de complementaritatea sa cu Raphael, de soliditatea sa defensivă, de combativitatea sa.

Genunchiul său îi făcea deja probleme, dar el a rezistat cu un curaj exemplar până la capăt. Ar fi meritat un final de carieră diferit, dar poate fi mândru de tot ceea ce a realizat. Îi doresc să fie fericit și împlinit în noua viață care i se deschide”, a declarat Deschamps.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
