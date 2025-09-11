Sport

Campionul mondial din 2018 și-a anunțat retragerea! A scris istorie pentru un club important din Europa

Un fotbalist care a câștigat Cupa Mondială în 2018 cu echipa națională a Franței și-a anunțat retragerea. Fotbalistul a refuzat mai multe oferte în ultimele luni.
Bogdan Mariș
11.09.2025 | 09:48
Un campion mondial din 2018 și-a anunțat retragerea. FOTO: Hepta

După Blaise Matuidi, Adil Rami și Raphael Varane, un alt membru al naționalei Franței care câștiga Cupa Mondială din 2018 și-a anunțat retragerea. Acesta a dezvăluit că a primit mai multe oferte în această vară, dar le-a refuzat pe toate, decizia finală fiind cea de a renunța la cariera de fotbalist.

Un campion mondial din 2018 și-a anunțat retragerea

Steve Mandanda, fostul portar al naționalei Franței, și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist la vârsta de 40 de ani. Goalkeeperul care a scris istorie pentru Olympique Marseille, club la care a petrecut 15 ani, era liber de contract după ce se despărțise de Rennes la finalul sezonului precedent.

Mandanda a dezvăluit că a fost sunat de mai multe echipe în vara acestui an, dar acesta a refuzat toate ofertele. „Mi-a luat ceva timp să accept faptul că momentul a sosit, dar da, mă voi opri aici. Am trecut printr-o lungă perioadă în care am reflectat asupra acestui aspect.

Am primit multe apeluri, dar am spus ‘Nu’ de fiecare dată”, a declarat portarul, care a ales să își anunțe oficial retragerea prin intermediul unui interviu în celebra publicație L’Equipe. Mandanda și-a făcut debutul în 2008 la echipa națională a Franței și a strâns 35 de selecții până în 2022. La mondialul din 2018, acesta a fost rezerva lui Hugo Lloris, evoluând doar în partida din grupe contra Danemarcei (0-0).

Steve Mandanda a scris istorie la Olympique Marseille

Lansat în fotbal de Le Havre, Steve Mandanda a semnat cu Marseille în 2007 și avea să rămână la echipă timp de 9 ani, perioadă în care a cucerit un titlu în Ligue 1, trei Cupe ale Ligii și două Supercupe. În 2016, portarul a părăsit echipa pentru a semna cu Crystal Palace, dar a revenit la OM după doar un an și a rămas până în 2022.

Steve Mandanda este pe primul loc într-un clasament al jucătorilor cu cele mai multe prezențe pentru Olympique Marseille, cu 613, la aproape 300 distanță de al doilea clasat. În ultimii trei ani ai carierei, goalkeeperul a evoluat tot în Ligue 1, pentru Rennes, unde a fost un jucător de bază.

