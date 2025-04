Campionul mondial, fost coleg de vestiar cu Adrian Mutu, trebuie operat pentru că e prea crăcănat! “Doctorii se uită la mine și mă întreabă cum pot să merg”

Gianluca Zambrotta, campion mondial cu Italia în 2006, suferă de o afecțiune destul de rară. Fostul fotbalist, acum în vârstă de 48 de ani, este atât de crăcănat încât medicii se întreabă cum de mai poate merge.

A ajuns subiect de cercetare pentru medici

Fost coleg cu Adrian Mutu la Juventus și adversar al României la turneul final al EURO, Zambrotta are genu varum, o deformare a oaselor picioarelor în care membrele inferioare sunt arcuite spre exterior la nivelul genunchilor.

Afecțiunea lui este cunoscută, în mod popular, și ca picioare în paranteză. “Doctorii se uită la mine și mă întreabă cum de pot să mai merg”, a mărturisit Gianluca Zambrotta, într-un podcast.

“În timpul carierei mele nu am avut accidentări majore. Am suferit doar trei operații de menisc intern. Nu mai am am menisc nici la stângul, nici la dreptul, probabil și asta a contat la faptul că picioarele mele s-au arcuit atât de mult. Și așa am ajuns un model de laborator pentru mulți chirurgi”, a explicat fostul internațional italian.

A jucat de 98 de ori pentru Italia

Faptul că a fost dintotdeauna crăcănat nu l-a împiedicat pe Zambrotta să fie un fotbalist foarte bun.

Gianluca s-a format la Como, unde a debutat în Serie A. A mai jucat la Bari, apoi șapte ani la Juventus (1999-2006), Barcelona (2006-2008), Milan (2008- 2012). Și-a încheiat cariera la 37 de ani, la Chiasso.

A fost o perioadă antrenor la Chiasso, în India și China, însă a renunțat la această activitate. Acum se va ocupa de picioarele sale, care au devenit subiect de bășcălie pe internet.

Va suferi o osteotomie, în care i se vor tăia bucăți de os

Zambrotta se va opera pentru a-și îndrepta membrele. “Va trebui să fac osteotomie. Practic, medicii îmi vor îndrepta picioarele prin tăierea unor bucăți mici de os deasupra și dedesubt și introducerea de plăci pentru a încerca să nu fie nevoiți să-mi pun o proteză totală acum, deși vor trebui să o pună în câțiva ani”, a explicat campionul mondial.

“Problema s-a înrăutățit în timp, atât din cauza predispoziției genetice, cât și a lipsei meniscurilor interne. Poate că ar fi trebuit să încep să lucrez la asta mai devreme. Am vizitat trei – patru chirurgi, care și nu-și puteau explica cum pot avea acești genunchi sau cum mai pot practica activități fizice precum fotbal sau paddle”, a încheiat acesta.

Campionul mondial a fost anul trecut în România, deoarece e ambasador La Liga.