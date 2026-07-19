Sport

Campionul mondial la categoria grea nu a stat la discuții: „Pe cine aleg dintre Messi și Yamal? Pe Cristiano Ronaldo!”. Video

Întrebat pe cine alege dintre Lionel Messi și Lamine Yamal, campionul mondial la categoria grea a venit cu a treia varianta, și anume Cristiano Ronaldo! Vezi pe FANATIK despre cine este vorba și întreg contextul.
Dragos Petrescu
19.07.2026 | 05:00
Campionul mondial la categoria grea nu a stat la discutii Pe cine aleg dintre Messi si Yamal Pe Cristiano Ronaldo Video
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Campionul mondial la categoria grea, Oleksandr Usyk îl preferă pe Cristiano Ronaldo, în detrimentul lui Leo Messi și Lamine Yamal // FOTO: colaj FANATIK
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Aflată în apropierea finalului CM 2026, lumea sportului își alege sau își consolidează favorita la câștigarea marelui trofeu. Asta au încercat să facă cei de la Daily Mail și cu Oleksandr Usyk (39 de ani), campionul mondial la categoria grea în box, însă pugilistul ucrainean le-a stricat puțin jocul britanicilor. Întrebat pe cine preferă dintre Lionel Messi și Lamine Yamal, Usyk a venit cu a treia varianta, și anume Cristiano Ronaldo.

Oleksandr Usyk îl preferă pe Cristiano Ronaldo, în detrimentul lui Lionel Messi și Lamine Yamal!

Contextul în care Usyk a oferit acest răspuns a fost reprezentat de celebrul joc „Knockout”, în care persoana în cauză este pusă să aleagă secvențial între doi fotbaliști, până când doar unul dintre aceștia rămâne în picioare (n.r – similar fazelor eliminatorii de la Cupa Mondială). Totuși, jocul la care a luat parte Usyk a avut în componență aproape doar fotbaliști care sunt/au fost prezenți în finala mare, respectiv cea mică de la CM 2026, adică numai jucători din Spania, Argentina, Anglia și Franța, singura excepție fiind brazilianul Vinicius.

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Prima alegere pe care campionul mondial a fost nevoit să o facă părea să fie și cea mai dificilă. Acesta a trebuit să-și numească favoritul dintre Lionel Messi și Lamine Yamal, însă pugilistul a venit cu propria variantă, și anume Cristiano Ronaldo, care nu fusese inclus pe tabloul de „Knockout”. Ba mai mult, nu doar că l-a introdus în joc pe CR7, ci l-a și făcut campion, clasându-l peste Harry Kane, Kylian Mbappe sau Ousmane Dembele. Mai jos puteți urmări episodul integral.

Spania – Argentina, marea finală de la CM 2026

Eliminați rapid în jocul lui Usyk, Lionel Messi și Lamine Yamal au ajuns însă foarte departe la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, Spania și Argentina urmând să se înfrunte pentru marele trofeu. Meciul va avea loc duminică seară, de la ora 22:00 (ora României), și se va disputa pe MetLife Stadium din New York/New Jersey.

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Specialiștii și bookmakerii înclină balanță în favoarea campioanei Europei, considerând că lotul superior al echipei lui Luis De La Fuente, cât și jocul solid arătat de iberici până acum la actualul turneu final, o fac pe Spania să plece cu prima șansă în meciul care va decide câștigătoarea titlului suprem. Pentru gruparea „La Roja” va fi a doua finală ce CM din istorie, precedenta fiind disputată și câștigată în 2010, împotriva Olandei (1-0 după 120 de minute). De cealaltă parte, Argentina va juca pentru a 7-a oară în ultimul act, bilanțul fiind în acest moment de 3 finale câștigate (ultima în 2022, cu Franța, la ediția din Qatar) și 3 pierdute.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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