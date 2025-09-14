Campionul mondial la înot a ales să participe la ”Jocurile Dopaților”. Suma uriașă pe care o încasează pentru o singură cursă

Prima ediție a ”Jocurilor Dopaților” va avea loc la Las Vegas în perioada 21-24 mai 2026, iar la start se va afla și un campion mondial de înot care a vorbit în premieră despre hotărârea sa.

Un campion mondial de înot, explicații pentru decizia de a merge la ”Jocurile Dopaților”

Înotătorul Ben Proud este primul britanic care și-a anunțat prezența la controversatul , fiul președintelui SUA. Sportivul de 30 de ani este campion mondial și european în proba de 50 metri liber, iar la Jocurile Olimpice de la Paris a câștigat medalia de argint.

El a recunoscut faptul că s-a înscris la această competiție datorită sumelor uriașe de bani puse în joc. ”Jocurile Dopaților” oferă premii de participare și un bonus de un milion de dolari pentru doborârea recordului mondial la 50 metri liber.

”Am 30 de ani și retragerea a fost un subiect de controversă de câțiva ani. În realitate, noi, sportivii din programul olimpic, nu câștigăm suficienți bani pentru a ne retrage și suntem mereu în căutarea a ceva care să ne ajute să rezistăm puțin mai mult.

Pentru a concura în aceste jocuri, pentru a fi în măsură să câștig acest premiu în bani pe care nu l-aș vedea niciodată în sportul profesionist, sunt obligat să mă retrag”, a declarat Proud, pentru .

Proud vrea să stabilească un nou record mondial

Ben Proud nu a câștigat niciodată aurul olimpic și nici nu a doborât recordul mondial la 50 metri liber, deținut de brazilianul Cesar Cielo din 2009, dar consideră că această întrecere este o nouă oportunitate pentru el.

”Îmi oferă o nouă oportunitate de a continua această căutare și de a vedea cât de departe pot duce lucrurile. Această competiție nu subminează sportul curat. Cred că deschide calea potențială pentru a excela într-un mod diferit.

Realist vorbind, am realizat tot ce am putut, iar acum am o nouă oportunitate. Respect cu adevărat sportul la care am participat și nu aș da niciodată înapoi știind că am făcut ceva ce nu este în regulament”, a spus britanicul.

se vrea să devină o competiție anuală, iar pentru început vor exista doar întreceri de înot pe distanțe scurte, sprint și haltere. Pot fi luate numai substanțele aprobate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA), ceea ce diferă de lista permisă de Wada pentru sportivii de elită.