Campionul mondial o vede pe Inter, echipa lui Cristi Chivu, favorită la titlu în Serie A! „Un echilibru remarcabil”

Cuvinte de laudă pentru Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, venite din partea unui fost câștigător al Campionatului Mondial. „Forță și calitate”
Alex Bodnariu
21.10.2025 | 10:47
Cristi Chivu este tot mai lăudat în Italia după seria foarte bună de rezultate pozitive. Inter a învins, în weekend, AS Roma, iar fostul campion mondial Marco Materazzi este de părere că echipa antrenorului român este favorită la titlu.

Cristi Chivu, lăudat de un campion mondial după Roma – Inter 0-1

Inter arată excelent sub comanda lui Cristi Chivu. Milanezii au ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile și au urcat pe primul loc în Serie A. Pentru echipa de pe San Siro urmează acum partida cu Royale Union SG din Champions League.

Marco Materazzi, fostul mare fotbalist italian, laudă progresul milanezilor de la Inter. Campionul Mondial vede echipa lui Cristi Chivu drept principala favorită la titlu. Totuși, rămâne precaut, întrucât mai sunt multe etape de jucat până se va trage linie.

„În doar două-trei puncte se află mai multe echipe, dar cred că cea mai puternică este Inter. De-a lungul anilor, clubul a demonstrat un echilibru remarcabil în construcția echipei, dar și forță și calitate”, a declarat Marco Materazzi.

Cu ce se ocupă, în prezent, Marco Materazzi

Marco Materazzi este un fost fundaș central italian. Este cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la Inter, acolo unde a fost coleg cu Cristi Chivu, dar și pentru evoluțiile sale în echipa națională a Italiei. A câștigat Cupa Mondială în 2006 și a marcat un gol crucial în finala cu Franța.

După retragere, Materazzi s-a implicat în evenimente sportive și conferințe. Participă la proiecte media și activități de instruire pentru tinerii fotbaliști. Este comentator și ambasador al fotbalului italian.

Rezultatele obținute de Inter cu Cristi Chivu pe bancă

  • Inter – Torino 5-0
  • Inter – Udinese 1-2
  • Juventus – Inter 4-3
  • Ajax – Inter 0-2
  • Inter – Sassuolo 2-1
  • Cagliari – Inter 0-2
  • Inter – Slavia Praga 3-0
  • Inter – Cremonese 4-1
  • AS Roma – Inter 0-1
