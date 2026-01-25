Campionul olimpic care a ajuns să fie arestat. A devenit cel mai mare traficant de droguri și a fost căutat timp de 10 ani

ADVERTISEMENT

Ryan Wedding era cu ani în urmă un nume cunoscut și apreciat în lumea sportului. Vorbim despre un fost snowboarder olimpic al Canadei. Iată însă că viața sa avea să ia o întorsătură neașteptată.

Fostul sportiv olimpic Ryan Wedding a fost arestat

Mai exact, de aproape 10 ani, fostul sportiv era căutat de FBI. Și iată că în final, autoritățile au reușit să îl prindă în Mexic. De menționat e faptul că Ryan Wedding, cunoscut pentru participarea la Jocurile Olimpice la proba de snowboard, era considerat unul dintre cei mai periculoși fugari.

De-a lungul timpului, la adresa acestuia au fost lansate acuzații extrem de dure. În primul rând, fostul sportiv în vârstă de 44 de ani a fost acuzat că a coordonat o rețea internațională de trafic de droguri.

Mai mult de atât, anchetatorii au stabilit că tot el ar fi fost implicat și în mai multe crime. Acestea ar fi fost comise pentru ca fostul sportiv să își protejeze afacerile ilegale. Inclusiv un martor ar fi fost ucis.

Bărbatul era căutat de FBI de 10 ani

Iar numele său nu este singurul. Mai exact, pe lista FBI se mai regăsesc și alți nouă fugari pe lângă Ryan Wedding. În cazul său însă, autoritățile au făcut eforturi uriașe în ultimii ani.

S-a oferit inclusiv o recompensă de 15 milioane de euro celor care ajută la prinderea acestuia. Și iată că în final, autoritățile au reușit să îi dea de urmă și să îl prindă, după aproape zece ani.

Oficialii americani au confirmat faptul că arestarea a avut loc în Mexic. Aici s-ar fi ascuns fostul mare campion olimpic o bună perioadă de timp. Mai departe, acesta urmează să fie adus în Statele Unite.

Kash Patel, șeful FBI și un om de mare încredere , a dat câteva detalii în acest sens. „Aceasta este o zi importantă pentru o Americă de Nord și o lume mai sigure”, a scris Patel pe platforma de socializare X.

Cine este Ryan Wedding

Și totuși cum s-a schimbat viața lui Ryan Wedding? Cu mai bine de două decenii în urmă, acesta era sportiv de performanță. Bărbatul a făcut parte din echipa Canadei la din 2002, desfășurate la Salt Lake City,

Acesta a reușit să se claseze atunci pe locul 24 la proba de slalom paralel. Între timp însă, fostul sportiv a lăsat activitatea competițională deoparte și s-a orientat către cu totul alte afaceri.

Drept urmare, pe numele său există mai multe acuzații grave. El ar fi condus o rețea internațională de trafic de droguri care transporta cantități foarte mari de cocaină din Columbia, prin Mexic și sudul Californiei, către Canada și alte zone din Statele Unite