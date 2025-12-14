Campionul care și-a scos la vânzare medaliile de aur de la Jocurile Olimpice. Problemele cu care se confruntă

ADVERTISEMENT

Campionul olimpic, Ryan Lochte, a transmis că și-a scos la vânzare medaliile de aur de la Jocurile Olimpice. Fostul înotător de origine americană a dezvăluit problemele cu care se confruntă. Ce se întâmplă în viața lui.

Un sportiv renunță la medaliile de aur de la Jocurile Olimpice

Ryan Lochte are 41 de ani și a strălucit ca sportiv, mai ales la Jocurile Olimpice. În perioada 2004-2016 a fost desemnat de șase ori campion olimpic, la patru ediții consecutive. Din păcate, în prezent nu are o perioadă tocmai bună.

Americanul . De asemenea, are probleme de ordin financiar, dar și de sănătate. În luna septembrie s-a internat într-o clinică, în urma abuzului de substanțe interzise.

Sportivul, care este deținător a 12 medalii olimpice, a luat decizia să se schimbe. Multiplul campion mondial a anunțat că este pregătit să renunțe la o parte din trofeele pe care le-a primit de-a lungul carierei sale.

Medaliile vor fi scoase la licitație în perioada următoare. Cea mai importantă este cea cucerită în anul 2016, la Rio. Aceasta a ajuns în posesia lui Ryan Lochte înainte de a fi suspendat de USA Swimming pentru 10 luni.

Potrivit , s-a ajuns în această situație pentru că s-a aflat că alături de alți 3 colegi a mințit legat de un eveniment. Aceștia au declarat că au fost victimele unui jaf armat la o benzinărie, chiar în timpul competiției.

„Medaliile mele olimpice reprezintă amintiri pe care le voi păstra toată viața, dar acum vreau ca ele să facă mai mult decât să stea pe un raft. Le dau mai departe pentru ca ele să inspire și să încurajeze pe alții.

Dacă aceste medalii pot da speranță cuiva, îi pot alimenta visurile sau îl pot ajuta să-și atingă potențialul maxim, atunci acesta este cel mai bun mod în care pot să mă revanșez”, a spus fostul înotător, mai arată sursa menționată.

Sumele cerute pentru medaliile de aur

Ryan Lochte a transmis că va scoate la licitație trei dintre cele șase medalii olimpice de aur. Ele au fost obținute în anii 2004, 2008 și 2016. Cei interesați să le achiziționeze trebuie să scoată din buzunar destul de mulți bani.

Costul de pornire este de 20.000 de dolari pentru medaliile olimpice din 2004 și 2016. Pe de altă parte, primită în anul 2016 are un preț de plecare de la 24.000 de dolari, potrivit al casei de licitații.

În altă ordine de idei, sportivul a debutat la Jocurile Olimpice în 2004, la Atena. La respectiva ediție a cucerit medalia olimpică de aur, la ștafeta de 4X200 metri liber. În total, a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice.

A câștigat șase medalii de aur, 3 de agint și 3 de bronz, la diferite probe de înot. Ultima medalie olimpică care a ajuns în palmaresul său a fost în 2016, la Jocurile Olimpice care s-au desfășurat la Rio. A luat aurul la ștafeta de 4X200 metri liber.