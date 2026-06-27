Sport

Campionul relaxat! Gestul pe care l-a făcut David Popovici înainte să câştige lejer la 100 de metri liber

David Popovici a fost singurul sportiv din serii care a coborât sub 48 de secunde la 100 de metri liber, 47.72. Înaintea cursei, campionul român a fost foarte relaxat şi s-a salutat cu fanii din tribune.
Marian Popovici
27.06.2026 | 14:14
Campionul relaxat Gestul pe care la facut David Popovici inainte sa castige lejer la 100 de metri liber
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
David Popovici, înaintea cursei de 100 de metri liber de la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
ADVERTISEMENT

David Popovici a revenit în bazin după argintul la 50 de metri liber de la Settecolli. Sâmbătă dimineaţa, în ziua în care s-au înregistrat recorduri de temperatură în Roma, românul a câştigat fără emoţii seriile la 100 de metri liber.

Campionul relaxat! David Popovici, zâmbitor cu fanii şi familia înainte să câştige lejer seria la 100 de metri liber

A concurat în seria a 8-a, pe culoarul 4, al favoriţilor. Iar David Popovici şi-a respectat renumele. Startul a fost mai încet, fiind pe locul 2 după prima jumătate a cursei, dar pe ultima lungime s-a distanţat clar de Jere Hribar, cel care a luat locul secund. La final, cronometrul a arătat 47.72, fiind singurul sportiv care a coborât sub 48 de secunde în serii.

ADVERTISEMENT

Înaintea cursei, David Popovici a fost foarte relaxat. A fost strigat de fanii români din tribune, cărora le-a făcut cu mâna. I-a salutat pe cei din familie, pe care i-a reperat în tribunele de la Foro Italico, ba chiar s-a întreţinut cu adversarii din serie.

David Popovici, înaintea cursei de 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, înaintea cursei de 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

A glumit cu brazilianul Santos Caribe înainte de cursă!

După victoria brazilianului Santos Caribe la 50 de metri liber, David Popovici a spus că se va întâlni din nou cu acesta în bazin. Iar după seria 7, câştigată de înotătorul „carioca”, David Popovici a avut un scurt dialog cu el, pe marginea culoarului:

ADVERTISEMENT
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la”...
Digi24.ro
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”

„Deci teoretic nici n-aș fi prins finala, dar uite că am ieșit pe locul 2. Super mulțumit, iar prietenul meu brazilian care m-a întrecut e… e extrem de bun la 50 de metri liber. Dar ne întâlnim și mâine la sută”, a spus David Popovici după finala de la 50 de metri liber, în care a venit pe locul 2, după brazilianul Santos Caribe.

ADVERTISEMENT
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan...
Digisport.ro
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
David Popovici a aşteptat, relaxat, să ia startul în proba de 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici a aşteptat, relaxat, să ia startul în proba de 100 de metri liber. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

David Popovici, favorit la victorie în cursa de 100 de metri liber! Cum arată finala

Ultimul act la 100 de metri liber va avea loc sâmbătă, în sesiunea de seară, de la ora 20:50, ora României. David Popovici va pleca de pe culoarul 4, iar principalii rivali din această cursă vor fi Jere Hribar, Santos Caribe şi Kristof Milak.

ADVERTISEMENT

David Popovici a fost încurajat din tribune de familie, dar şi de românii prezenţi la eveniment. De fiecare dată când i s-a strigat numele, i-a salutat pe suporteri, iar după cursă a stat alături de staff-ul său, înainte de a se retrage rapid la vestiare pentru a se odihni pentru finala din sesiunea de seară.

David Popovici, în timpul probei de 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, în timpul probei de 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Finala la 100 de metri liber de la Settecolli, în ordinea timpilor:

  1. David Popovici – 47.72
  2. Jere Hribar – 48.11
  3. Guilherme Santos Caribe – 48.27
  4. Kristof Milak – 48.45
  5. Carlos D’Ambrosio – 48.63
  6. Lorenzo Ballarati – 48.64
  7. Jack McMillan – 48.67
  8. Manuel Frigo – 48.77

Principalul focus pentru David Popovici pentru acest sezon sunt Campionatele Europene de Nataţie de la Paris, care au loc în luna august. Concursul Settecolli face parte din pregătire înotătorului pentru cel mai important eveniment al sezonului. Duminică, românul va intra din nou în bazin, în cursa de 200 de metri liber, cea la care este şi campion olimpic en-titre.

ADVERTISEMENT
David Popovici, după finish în proba de 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, după finish în proba de 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Denis Popescu şi Robert Badea, calificaţi în finala B

În bazin au intrat alţi trei înotători români sâmbătă dimineaţa. Denis Popescu a încheiat pe locul 3 în seria a 7-a de la 100 de metri spate, cu timpul de 55.44 de secunde. Va evolua în finala B a probei, sâmbătă seara, de la ora 19:41.

Robert Badea a concurat în seriile probei de 400 de metri mixt şi a scos timpul 4:23.90. El a obţinut al 11-lea timp din serii şi va concura în finala B, de la ora 19:49. Eric Andrieş a concurat la 100 de metri liber, acolo unde a încheiat cu timpul 50.14.

  • 21 de ani are David Popovici 
  • 47.72 este timpul scos de Popovici în serii la 100 liber
Apariție surpriză în cantonamentul FCSB din Olanda. Amenințat cu Comisia de Disciplină, jucătorul...
Fanatik
Apariție surpriză în cantonamentul FCSB din Olanda. Amenințat cu Comisia de Disciplină, jucătorul a revenit la pregătiri
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din...
Fanatik
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman vor vinde numai produse românești
Căpitanul Iranului face scandal monstru în SUA: „Un dezastru de Campionat Mondial. Ne...
Fanatik
Căpitanul Iranului face scandal monstru în SUA: „Un dezastru de Campionat Mondial. Ne vor eliminați, iar FIFA nu face nimic”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Momentul rupturii dintre Gică Hagi și Dorinel Munteanu: 'A fost o ură împotriva...
iamsport.ro
Momentul rupturii dintre Gică Hagi și Dorinel Munteanu: 'A fost o ură împotriva lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!