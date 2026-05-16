Campionul României care a lucrat ca șofer în SUA. De ce a fost dat afară: ”M-au suspendat că nu conduc cum trebuie și nu vorbesc limba”

ADVERTISEMENT

Din diferite motive, dar în special cele de natură financiară, mai mulți sportivi din țara noastră au luat calea străinătății în ultimii ani. Cine este campionul României la fotbal care a plecat în urmă cu o jumătate de deceniu în SUA și a lucrat acolo ca șofer de Uber. Din păcate, nu și-a păstrat mult timp locul de muncă, fiind dat afară. Care au fost motivele.

De ce s-a întors definitiv în România un fost campion al României. Ce a pățit în SUA: ”Puteam să muncesc doar ca șofer, dar m-au suspendat”

Chiar în anul de început al pandemiei de COVID-19, 2020, Liță Dumitru (76 de ani) a luat decizia radicală de a se mutat alături de fiică și soție tocmai în Statele Unite ale Americii. Pe atunci, din cauza restricțiilor severe, legenda fotbalului românesc spunea că a fost forțat să abandoneze lecțiile private de fotbal pe care le acorda. O perioadă, și-a întreținut familia fiind șofer pe Uber.

ADVERTISEMENT

La șase ani distanță, Liță Dumitru (76 de ani) s-a întors definitiv în România. are ambiții foarte mari. A anunțat că vrea să-și deschidă o academie. Într-un interviu acordat recent, acesta a vorbit și despre experiența mai puțin plăcută pe care a avut-o la mii de kilometri distanță de casă.

”În America, dacă te duci, trebuie să te duci până în 50 de ani. Dacă te duci la peste 50 de ani, cum m-am dus eu, la 68… m-am dus degeaba”, spune acesta, la . Apoi, enumeră motivele pentru care a fost nevoit să renunțe la jobul său. Spune că cei de peste ocean pentru care a lucrat l-au suspendat întrucât nu cunoștea bine limba și nu era un foarte bun șofer.

ADVERTISEMENT

”Am muncit cât am muncit. M-au reclamat că nu vorbesc limba, că nu conduc cum trebuie și m-au suspendat. Și atunci posibilitățile mele să mai lucrez în altă parte nu erau, pentru că nu știu nici limba. Mi-a fost foarte greu. Și atunci am hotărât să vin în România. Nu mă mai duc în America, n-am ce să fac, o să vină fata mea în vizită”, afirmă fostul mare jucător.

ADVERTISEMENT

Ce l-a dezamăgit pe Liță Dumitru în România

În ciuda faptului că și la Rapid, fostul mare internațional s-a arătat dezamăgit de atitudinea celor două cluburi față de el, Liță Dumitru a transmis recent că face parte din Top 5 jucători români all-time. Deloc modest, acesta a spus că se consideră ”cel mai complet fotbalist” din istoria țării noastre. Admite însă că ”Regele” Gică Hagi este ”cel mai bun”.

ADVERTISEMENT

”Nici Rapid, nici Steaua, unde am jucat. Nici unii, nici ceilalți nu m-au băgat în seamă. Sigur că da (n.r. e supărat)! La Rapid a fost copilăria mea și totodată am învățat fotbal, iar la Steaua a fost marea performanță. Am observat că dacă mai rămân în afară țării, deveneam ușor-ușor uitat.

Păi, dacă nu sunt în primii 5 fotbaliști ai României, înseamnă că n-am jucat fotbal! Eu pot să spun vreo 10-15 nume de clasă: Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Dobrin, Balaci… Sunt destui fotbaliști. Dar eu sunt cel mai complet fotbalist pe care l-a avut vreodată România! Loveam mingea cu ambele picioare și încă o mai lovesc. Și a fost un avantaj pentru mine, nu pierdeam secunde. N-am fost un jucător rapid pe suta de metri, dar pe 10 metri mă băteam cu toată lumea. Aveam explozie, aveam și alunecări, aveam de toate”, spune Dumitru, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Liță Dumitru în fotbalul românesc

Născut pe 2 ianuarie 1950, Ion ”Liță” Dumitru a fost unul dintre cei mai mari și mai compleți fotbaliști din istoria României. A debutat în fotbalul mare la Rapid București (1967–1972). Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o la Steaua București (1972–1980). A avut pentru ”militari” sute de meciuri și a înscris zeci de goluri.

A mai evoluat în țară și la Politehnica Timișoara și Universitatea Craiova. Pentru naționala României are 57 de meciuri și 12 goluri (1970–1980). A luat parte la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic). Fost mijlocaș a fost desemnat de două ori în carieră ”Fotbalistul român al anului”: în 1973 și 1975. Ca trofee, are 4 cu Steaua (2 titluri și 2 Cupe) și câte unul cu Rapid și Universitatea Craiova, două Cupe.