Canada – Bosnia, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Grupa B de la Cupa Mondială debutează cu partida dintre țara gazdă Canada și reprezentativa Bosniei, formație care a reușit să producă două surprize la baraj pentru a obține calificarea la al doilea turneu final din istorie, după Cupa Mondială disputată în 2014 în Brazilia. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Canada – Bosnia LIVE la CM 2026. Al treilea meci al Campionatului Mondial

Vineri, de la ora 22:00, Canada întâlnește Bosnia pe BMO Field din Toronto în primul meci al grupei B de la Cupa Mondială. Canada se află la a treia participare din istorie la Cupa Mondială, însă nord-americanii sunt în continuare în căutarea primei victorii. De această dată, echipa pregătită de Jesse Marsch beneficiază de un avantaj uriaș: faptul că evoluează pe teren propriu.

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„Les Rouges” pornesc cu prima șansă în acest duel, având un lot mai valoros și un public care îi va susține pe tot parcursul jocului. , echipe care se vor întâlni sâmbătă în al doilea meci al grupei.

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Campionatul Mondial 2026 Canada 2026-06-12T19:00:00Z Bosnia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ▼ Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 ▼ Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Cum a ajuns Canada la Cupa Mondială 2026

Canada evoluează la Cupa Mondială din acest an din postura de gazdă, așadar nu a fost nevoită să evolueze în preliminarii. Canadienii au aflat că vor evolua la turneul final pe 13 iunie 2018, când FIFA a anunțat că această ediție a Cupei Mondiale va fi găzduită de țara nord-americană, alături de vecinii din Statele Unite și de Mexic.

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Cum s-a calificat Bosnia la CM 2026

Drumul Bosniei către turneul final din această vară a fost unul anevoios. Naționala pregătită de Sergej Barbarez a făcut parte din grupa H a preliminariilor europene, alături de Austria, România, Cipru și San Marino. La începutul grupei, așteptările erau ca Bosnia și România să se lupte pentru locul 2, însă echipa condusă din teren de Edin Dzeko a câștigat ambele partide contra „tricolorilor” și în ultima etapă a jucat un meci direct contra Austriei, miza fiind primul loc și calificarea directă.

Până la urmă, partida s-a încheiat la egalitate și Austria a obținut biletele pentru turneul final, în timp ce Bosnia a ajuns la baraj, fiind repartizată pe ruta A. În semifinale, ex-iugoslavii au evoluat la Cardiff contra Țării Galilor. Deși a pornit cu șansa a doua și a fost condusă cu 1-0, Bosnia a egalat prin Edin Dzeko și s-a impus la loviturile de departajare. Adevăratul șoc s-a produs însă în finala barajului, unde , tot la penalty-uri, și s-a calificat la Cupa Mondială.

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Cote pariuri Canada – Bosnia

Canada are prima șansă la victorie, iar SUPERBET oferă o cotă de 1.85 pentru succesul țării gazdă. O remiză are cota 3.55, în timp ce un succes al Bosniei este cotat cu 4.55. Cei care sunt de părere că duelul va fi unul spectaculos pot miza pe variantele „Peste 2.5 goluri”, cota 2.17, sau „Ambele echipe marchează: Da”, cota 2.02.