Canada, distrusă de incendiile de vegetație. Fumul a ajuns până în SUA, iar zeci de mii de oameni au fost evacuați. Video

Incendiile de vegetație Canada au scăpat complet de sub control. Zeci de mii de oameni au fost evacuați, iar sute de mii de hectare au fost distruse de flăcările uriașe. Autoritățile avertizează că, în lipsa ploilor, situația poate deveni și mai gravă. Nivelul Național de Alertă a fost ridicat la 5 din 5, cel mai înalt nivel posibil.

Provinciile Manitoba și Saskatchewan sunt cele mai afectate. În Manitoba, peste 17.000 de , printre care și locuitorii orașului Flin Flon și ai mai multor comunități indigene. Premierul provinciei, Wab Kinew, a declarat stare de urgență pentru cel puțin o lună, cu posibilitatea prelungirii dacă focarele nu sunt stinse, conform

Lots of smoke on satellite this evening in Canada as dozens of wildfires burn out of control, particularly in Alberta where pyrocumulus clouds can be seen. Around 17,000 people are under evacuations in Manitoba and a 30 day provincial emergency has been declared in Saskatchewan.

— Collin Gross (@CollinGrossWx)