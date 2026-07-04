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Canada – Maroc, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Canada - Maroc, optimile CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
04.07.2026 | 17:27
Canada Maroc LIVE VIDEO in optimile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Canada - Maroc, LIVE VIDEO în optimi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Canada – Maroc este meciul care deschide faza optimilor de finală la CM 2026. Gazdă a turneului, Canada joacă, însă, departe de casă, în Texas, SUA. Așa că publicul nu-i va fi la fel de aproape ca în grupe, lucru remarcat și în runda precedentă. Africanii n-au publicul, dar au valoarea de partea lor. Și amintirea semifinalei de acum patru ani.

Canada – Maroc LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Canada
Maroc

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Canada – Maroc

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Canada – Maroc LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Canada a evoluat în grupa B, alături de Elveția, Bosnia și Herțegovina și Qatar. Nord-americanii au început turneul cu un rezultat de egalitate, 1-1 cu Bosnia, într-un meci în care au fost presați serios în repriza secundă. Apoi, Canada a făcut unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale grupei și a învins clar Qatar, scor 6-0, rezultat care i-a propulsat în fruntea clasamentului și le-a oferit un avantaj decisiv la golaveraj. În ultima etapă, canadienii au pierdut cu Elveția, 1-2, dar au rămas pe locul 2 în grupă, datorită golaverajului superior față de Bosnia. În șaisprezecimi, Canada a continuat parcursul solid și a obținut calificarea în optimi după victoria cu 1-0 împotriva Africii de Sud. A fost un meci echilibrat, decis în final de golul căpitanului Eustaquio.

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Marocul a făcut parte din grupa C, alături de Brazilia, Scoția și Haiti. Africanii au început cu un rezultat capital, 1-1 împotriva Braziliei. Ulterior, Marocul a obținut o victorie importantă împotriva Scoției și a închis grupa cu un succes spectaculos, 4-2 contra Haiti, rezultate care i-au asigurat calificarea și un total de 7 puncte, la egalitate cu Brazilia, fără înfrângere. În șaisprezecimi, Marocul a fost implicat într-unul dintre cele mai dramatice meciuri ale fazei, 1-1 cu Olanda, calificarea fiind obținută la lovituri de departajare (3-2).

La ce oră se joacă Canada – Maroc și cine transmite la TV

Canada – Maroc se joacă pe 4 iulie 2026, la Houston, Texas, și începe la 20:00, ora României. Partida va putea fi urmărită și la noi, pe tv doar la Antena 1, iar online pe AntenaPLAY, live stream sau înregistrat.

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Când și cu cine joacă în sferturi

Câștigătoarea meciului Canada – Maroc va merge în sferturi, unde va întâlni una dintre echipele Franța sau Paraguay. Iar meciul, primul sfert de finală de la CM 2026, se va juca pe 9 iulie, de la ora 23:00.

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Cote pariuri Canada – Maroc

Între Canada, prima dată în fazele eliminatorii la un Mondial, și Maroc, semifinalistă în urmă cu patru ani, favorita este naționala africană. Cotele pentru aceste meci sunt „1” – 5,00, „X” – 3,50 și „2” – 1,80.

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