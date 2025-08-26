Canada vine la București cu jucători de la Juventus, Marseille sau Villarreal! Ce a declarat selecționerul Jesse Marsch despre meciul cu România

Sport

Canada a anunțat lotul pentru amicalele din septembrie cu România și Țara Galilor, iar pe listă se află jucători de la echipe importante din Europa.
26.08.2025 | 21:11
Canada vine la Bucuresti cu jucatori de la Juventus Marseille sau Villarreal Ce a declarat selectionerul Jesse Marsch despre meciul cu Romania
Federația Canadiană a anunțat pe ce jucători se va baza selecționerul Jesse Marsch pentru meciurile amicale din septembrie, cu România și Țara Galilor. FOTO: colaj Fanatik / Hepta

Primul meci pe care naționala României îl va juca în cadrul acțiunii de luna viitoare va fi un amical contra Canadei, care se va disputa pe Arena Națională, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Nord-americanii au anunțat lotul pe care se vor baza pentru acest duel, iar selecționerul Jesse Marsch a prefațat întâlnirea.

Canada a anunțat lotul pentru amicalul cu România

Chiar dacă din echipă nu va face parte starul lui Bayern, Alphonso Davies, care se recuperează după accidentarea gravă suferită în luna martie, Canada vine la București cu jucători de la echipe importante din fotbalul mondial. „Les Rouges” sunt deja calificați la Cupa Mondială de anul viitor, din postura de gazde.

Pe lista selecționerului Jesse Marsch se află fotbaliști precum Jonathan David, de la Juventus, Derek Cornelius, de la Olympique Marseille, Stephen Eustaquio, de la FC Porto, Cyle Larin, de la Mallorca, dar și fostul jucător al lui Inter, Tajon Buchanan, care s-a transferat în această vară la gruparea spaniolă Villarreal.

Lotul Canadei pentru amicalele cu România și Țara Galilor

  • Portari: Maxime Crepeau (Portland Timbers), Jayden Hibbert (Atlanta United), Dayne St. Clair (Minnesota United FC)
  • Fundași: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Derek Cornelius (Olympique Marseille), Luc de Fougerolles (F.C.V. Dender), Jamie Knight-Lebel (Bristol City FC), Richie Laryea (Toronto FC), Jahkeele Marshall-Rutty (Charlotte FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire FC)
  • Mijlocași: Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps FC), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choiniere (LAFC), Stephen Eustaquio (FC Porto), Junior Hoilett (Hibernian FC), Ismael Kone (Sassuolo), Jayden Nelson (Vancouver Whitecaps FC), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Nashville SC)
  • Atacanți: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Oluwaseyi (Minnesota United FC)

Ce a declarat selecționerul Canadei înainte de meciul cu România

Canada a avut un parcurs dezamăgitor la ediția din acest an a Gold Cup, cel mai important turneu continental din America de Nord. Naționala pregătită de Jesse Marsch s-a oprit în faza sferturilor, unde a fost învinsă surprinzător de Guatemala, la loviturile de departajare. Așadar, aceste amicale reprezintă o oportunitate importantă pentru selecționerul american. „Gold Cup nu a mers în direcția în care am plănuit, iar grupul este nerăbdător să revină.

România și Țara Galilor sunt adversari formidabili și meciurile în deplasare reprezintă tot timpul o provocare. Astfel de meciuri ne vor arăta la ce nivel suntem și ce trebuie să îmbunătățim cu mai puțin de un an înainte de Cupa Mondială”, a declarat Jesse Marsch, care a preluat naționala Canadei în 2024, după mai multe experiențe pe banca unor echipe de club din Europa, precum Red Bull Salzburg, RB Leipzig sau Leeds United.

După meciul cu Canada, naționala României se va deplasa în Cipru pentru partida din preliminariile Cupei Mondiale, care se va disputa marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Selecționerul Mircea Lucescu a vorbit despre importanța acestui duel într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

