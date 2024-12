Canalele de Telegram, asaltate de mesaje care cerșesc bani pentru ”proteste” în numele lui Călin Georgescu: ”Ne-ar ajuta enorm 500 de lei”

Așadar, după ce a anunțat că se va duce la vot, deși nu mai are unde să voteze, Călin Georgescu le-a cerut tuturor fanilor săi să facă la fel. Analiștii politici au interpretat acest gest drept o instigare la proteste, însă momentan situația nu a escaladat. Ce-i drept, 20 de mercenari conduși de un apropiat al lui Georgescu au fost arestați.

Canalele de Telegram, asaltate de mesaje care cerșesc bani pentru ”proteste” în numele lui Călin Georgescu

Aceștia ar fi venit la București cu 7 mașini și arme pentru a crea haos. Între timp, pe grupurile de Telegram, acolo unde-și fac veacul mulți dintre susținătorii lui Georgescu, departe de controlul guvernamental care ar avea loc pe Facebook sau alte rețele convenționale, tot mai multe conturi ”cerșesc” bani în numele lui Georgescu.

Aparent pentru proteste, deși e neclar dacă aceste anunțuri sunt valide din partea unor oameni care chiar vor să organizeze proteste sau pur și simplu niște țepe, de care e plin internetul. Așadar, unul dintre aceste mesaje le transmite celor de pe Telegram că ar avea nevoie de 500 de lei pentru ”a hrăni votanții”.

”Momentan ne-ar ajuta enorm 500 de lei, organizăm o întlnire pașnică în fața secțiilor de votare dintr-o provinice din Italia pentru a semnala dorința noastră de libertate. Ne-ar ajuta cât mai repede, ca sa hrănim votanții, plus să-i transportăm și materiale, pancarte“, este un mesaj primit pe Telegram.

după 24 de ore, când va reuși să facă o chetă în rândul altor susținători. Conform România TV, între timp la audieri la Parchet au fost aduși mai mulți mari donatori pentru campania lui Georgescu, care trebuie să explice dacă au legături, sau nu, cu Rusia.

Strângerea de fonduri este reglementată în România

Strângerea de fonduri prin intermediul platformelor online este reglementată în România, iar organizatorii acestor campanii trebuie să respecte mai multe norme legale. Călin Georgescu a susținut mereu că întreaga sa campanie s-a bazat pe donații și pe voluntari, iar el a cheltuit ”zero” lei pentru a ajunge favoritul poporului.

a costat pe puțin 50 de milioane de euro, deși pe Tik Tok e neclar câte milioane de euro au fost folosite, mai ales că algoritmii au fost influențați de aparentă intervenție a Rusiei. În condițiile în care Tik Tok este o aplicație deținută de China, deci netransparentă, va fi treaba serviciilor secrete să afle adevărul.

Între timp, oamenii de afaceri, prin vocea lui Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, au vorbit despre aceste costuri ascunse. ”Dacă vorbim de sprijin financiar pentru finanțarea unei campanii, eu, ca om de afaceri, și majoritatea celor care suntem prezenți aici, noi lucrăm cu sute de mii de clienți. Mesajul comercial ne străduim să ajungă cât mai eficient posibil și cat mai puțin alterat către sute de mii de oameni, cam ceea ce se întâmplă și în zona politică.

Noi cunoaștem costurile normale de transmitere a peste 100 de milioane de postări într-o zi și estimăm că ce s-a cheltuit până acum depășește 50 de milioane de euro”, a declarat Dan Șucu. Mai mult, un ”donator” cunoscut al lui Georgescu, supranumit bogpr, se laudă că a donat peste 1 milion de euro, bani pe care i-a făcut din ”crypto”.