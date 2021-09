Canalul de YouTube al Senatului, suspendat din cauza Dianei Șoșoacă. Ce a făcut senatoarea

Diana Șoșoacă este din nou în centrul atenției. Declarațiile sale împotriva vaccinului și a purtării măștii au dus la o măsură aspră din partea YouTube față de canalul online al Senatului.

Concret, timp de șapte zile, YouTube nu va mai permite Senatului să transmită live-uri și înregistrări video. Sancțiunea s-a aplicat încă de marți, 14 septembrie.

ADVERTISEMENT

”Activitățile de publicare de înregistări video și de live streaming ale canalului de YouTube al Senatului României sunt suspendate pe o perioadă de 7 zile, începând cu data de 14 septembrie 2021, ora 18.58

Motivul invocat de YouTube pentru suspendarea contului este ‘medical misinformation’, iar regula încălcată a fost ‘YouTube doesn’t allow claims about COVID-19 vaccinations that contradict expert consensus from local health authorities or the World Health Organization (WHO) ‘.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba despre o declarație politică a dnei senator Diana Iovanovici Șoșoacă, declarație care, conform YouTube, încalcă ‘Regulile comunității YouTube’, potrivit unui comunicat al Senatului.

Senatul a solicitat reevalurea situației, dar cererea a fost respinsă

Senatul a făcut o cerere către reprezentanții YouTube pentru reevaluarea situației, dar nu a fost acceptată.

”Senatul României, prin departamentul de specialitate, a solicitat YouTube reevalurea situației, însă cererea a fost respinsă. Regulile YouTube prevăd faptul că, în interval de 90 de zile, abonatului care acumulează 3 abateri de la reguli, îi va fi suspendată activitatea canalului”, se mai precizează în comunicat.

ADVERTISEMENT

Senatul riscă să aibă canalul de youtube suspendat definitiv

Dacă se va mai face încă următoarea suspendare va fi pentru 14 zile, iar la a treia abatere va fi o suspendare definitivă.

”Așa cum am precizat, în acest moment, canalul de YouTube al Senatului României are activitatea suspendată pentru 7 zile, iar anterior, în luna aprilie, YouTube trimisese un avertisment pentru același tip de abatere.

Următoarea sancțiune prevăzută pentru încălcarea regulamentului YouTube este de 14 zile. Canalul de YouTube al Senatului va fi suspendat definitiv în situația în care se va înregistra o a treia abatere”, mai scrie în comunicat.

ADVERTISEMENT

Încă din luna aprilie Senatul a primit avertisment de suspendare a canalului de Youtube

YouTube a amenințat Senatul României cu închiderea paginii încă din luna aprilie, din cauza Atunci, cei de la Youtube au șters de pe platformă video-urile în care senatoarea independentă făcea declarații de acest tip.

“Pagina YouTube a Senatului a fost închisă pentru anumite înregistrări video cu luări de cuvânt ale Dianei Şoşoacă, pentru că instigă, contrar politicii asumate de canalul respectiv, la nepurtarea măştii. (…) Pentru prima sesizare transmisă Senatului, a celor care gestionează politica YouTube online, s-a acordat un avertisment şi au fost şterse acele înregistrări video care figurau pe pagina YouTube a Senatului.

A fost un termen scurt, acordat de ei, cu titlu de preaviz. S-a explicat şi motivul pentru care vor fi şterse şi că repetarea postării pe canalul YouTube a acestor mesaje video, care instigă la nepurtarea măştii, vor fi interzise cu desăvârşire, inclusiv pagina Senatului, dacă nu se va conforma”, preciza în luna aprilie Iulia Scântei, preşedintele Comisiei juridice a Senatului.

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă a fost contactată de FANATIK pentru a oferi un punct de vedere cu privire la acest subiect, dar până la momentul publicării acestei știri ea nu a oferit un răspuns.