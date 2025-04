Canalul unde se mai găsește „delta de odinioară”: „Este spectaculos”

Ascuns, dar la o aruncătură de băț de Dunăre, se găsește cel mai „instagramabil” loc. Aici, turiștii mai pot observa frumusețea de odinioară a Deltei și se pot bucura de o plimbare cu caiacul.

Cum să ajungi în cel mai „instagramabil” loc din Delta Dunării

La momentul actual, de navele de mare tonaj cu mărfuri, aspect observat și de turiști. La Sulina, însă, există un loc în care

Se află în amonte de Sulina, paralel cu brațul Dunării, există Canalul Îndrăgostiților, așa cum este cunoscut. Pasionații de caiac se pot bucura de o plimbare în siguranță, bucurându-se de peisaje uimitoare.

„Acest canal nu are nume pe hartă, dar unii îi spun Canalul Îndrăgostiților, alții îi spun Canalul su Sălcii sau Canalul de la Mila 3. Este un canal care, cu toate că este foarte aproape de Sulina, este sălbatic. Trebuie să te duci mult spre alte direcții ca să ajungi la o astfel de sălbăticie. Acolo e exact delta ca odinioară, este sălbăticia de la poarta orașului.

Pe acest canal sunt flori de Nu-mă-uita, are și câteva tufe de nuferi, sunt cuiburi de pițigoi pungar, sunt prigorii, stârci etc. Este un canal foarte spectaculos și dacă vrei deltă și sălbăticie, dar nu vrei să ieși din confortul tău, este exact ce trebuie. Canalul are aproximativ 4 kilometri“, a dezvăluit Călin Ene, de la Sulina Fabuloasă, conform

Plimbarea cu caiacul este sigură

Pentru cei care se tem de plimbarea cu ambarcațiunea, având impresia că nu este sigură, dar Călin a dezvăluit că în cazul turelor de agrement există caiace special concepute pentru a fi mai stabile. O tură durează aproximativ două ore.

„Prima întrebare a turiștilor e următoarea: ‘Dacă mă răstorn, cum știu să ies?’. În primul rând, probabilitatea să te răstorni este foarte mică, deoarece caiacele sunt stabile și sunt pentru începători sau pentru neinițiați.

În al doilea rând, nu trebuie să știi să ieși din apă dacă te răstorni, pentru că vesta de salvare este 100% sigură și nici nu apuci să faci ceva. Când deschizi ochii, deja ești la suprafață, plutind lângă caiac. Sunt lucruri mult mai periculoase în deltă decât a te răsturna cu caiacul“, a explicat Călin.