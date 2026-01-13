News

Cancerul de sân ar putea fi vindecat cu o singură injecție, arată un studiu. Care sunt șansele ca tratamentul să ajungă pe piață

Un medicament nou a reușit să vindece cancerul la sân și a obținut rezultate promițătoare pentru cancerul la plămâni și de piele. Ce șanse sunt să apară pe piața din România
Codrina Menţel
13.01.2026 | 14:03
Cancerul de sân ar putea fi vindecat cu o singură doză: un nou medicament este în teste. Ce șanse sunt să apară tratamentul pe piața din România.
Cercetătorii din Ungaria au folosit un medicament pe animale ce a reușit să inhibe dezvoltarea anumitor tipuri de cancere. Astfel, medicii au reușit să găsească o formulă potrivită și să obțină rezultate pozitive. Ce șanse ar exista ca tratamentul să ajungă pe piața din România.

O singură doză de medicament a dat rezultate impresionante

Centrul de Cercetare în Științe Naturale HUN-REN și Universitatea Eötvös Loránd ar putea veni cu un nou medicament anticancer. Cercetătorii maghiari au folosit o formulă pe animale pentru a inhiba dezvoltarea cancerului de piele (melanom), pulmonar și de sân. Într-un studiu publicat recent, cercetătorii au vorbit despre medicamentul denumit LiPyDau, care se bazează pe o versiune modificată a unui compus utilizat în chimioterapie.

„În experimentele pe animale a inhibat cu succes creșterea tumorii în șase modele tumorale diferite, inclusiv melanom și cancer pulmonar. Într-un model de cancer mamar ereditar a dus chiar la o vindecare completă, ceea ce este unic”, a anunțat centrul de cercetare, conform Hungary Today.

Astfel, LiPyDau s-a dovedit a fi eficient chiar și în cazul tumorilor rezistente la medicamente, la tumori care nu mai răspund în mod semnificativ la tratamentele actuale. În decurs de o săptămână, cu o singură doză de LiPyDau, tumorile care se dezvoltaseră dintr-una din cele mai rezistente celule de cancer mamar au fost distruse. Amintim că testarea s-a făcut pe șoareci.

„Aceasta nu este doar o formulă eficientă, ci, judecând după experiență și datele din literatura de specialitate, este și una dintre cele mai eficiente preparate antitumorale testate vreodată pe șoareci. Lucrăm la dezvoltarea terapiilor tumorale de cincisprezece ani, dar nu am observat niciodată un efect atât de semnificativ. O singură doză de LiPyDau a vindecat animalele testate”, a explicat Dr. András Füredi, unul dintre autorii principali ai studiului.

Care sunt etapele de testare prin care trebuie să treacă un medicament

În acest context, Dragoș Median, medic primar Oncologie Medicală, a explicat pentru FANATIK care ar fi șansele ca un astfel de tratament să ajungă pe piață. Medicul a declarat faptul că, prima dată, medicamentul se testează pe celule sau culturi, după care se testează pe animale de laborator.

„În următoarea etapă, dacă lucrurile sunt bune, treci în studii de fază 0 sau fază 1. Prima oară vezi dacă e sigur. Iei voluntari sănătoși, doar ca să vezi că nu le face rău. Ulterior trece în dezvoltarea efectivă, în studii de fază 2. Vezi în ce tip de boli funcționează, la ce doze funcționează. Și, ulterior, în studiile de fază 3, cele cu care suntem, să zicem, mai obișnuiți, în care îl compari cu standardul”, a explicat doctor Dragoș Median.

Tot doctorul Median a menționat că prima fază de testare durează undeva la doi ani, după care faza a doua aproximativ trei ani. Studiile clinice durează cinci ani. În același timp, el explică faptul că sunt niște costuri mari când vine vorba de lansarea unui medicament, având o muncă imensă în spate.

Ce șanse sunt să apară tratamentul pe piața din România

Cu toate acestea, medicul oncolog Median a subliniat că putem vorbi abia după aproximativ 12 ani. Care este șansa ca acest medicament să îndeplinească toate normele de siguranță? 1 la 100.0000.

„Orice moleculă nou descoperită poate să devină un medicament eficient. În realitate, rația este cam de 1 la 100.000. Adică 100.000 de molecule din care una va deveni un medicament aprobat. De aceea și costurile foarte mari”, a mai explicat oncologul Dragoș Median pentru FANATIK.

