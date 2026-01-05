Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că nu mai pot să îmi revin!”. Momentul de cumpănă: “Şi acum ce fac?”

ADVERTISEMENT

Răzvan Patriche a fost invitatul lui Cristi Coste în cea mai recentă ediție de a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Printre subiectele abordate de fostul fundaș central a fost și motivul pentru care a decis să se retragă din fotbal.

Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă

a mărturisit că a decis că e momentul să se retragă în ianuarie, când se afla în cantonamentul din Antalya. Deși se simțea bine din punct de vedere fizic la meciuri, recuperarea post-efort dura mult mai mult.

Totodată, , acolo unde foștii fotbaliști pot face într-un an ceea ce fac alții în 4 sau 5 ani. Răzvan Patriche a fost sincer și a dezvăluit că i-a fost extrem de greu după ce a fost „liber”, asta pentru că a fost întotdeauna învățat să aibă un program bine pus la punct. Fundașul recunoaște că se trezea dimineața și se întreba singur „ce fac acum?”.

„(n.r. – Cum a fost decizia de a te retrage?) A fost grea, vă dați seama. A fost o decizie grea, dar trebuia să vină și ea. Știam că la un moment dat trebuia să vină. Știam, mă gândeam, doar că nu e niciodată ușor. A și venit și nu a fost deloc ușor. Mă așteptam că o să-mi fie greu, iar așa a fost în primele două luni de zile.

M-am decis în iarnă, în cantonamentul din Antalya. Nu a fost neapărat vârsta, eu m-am simțit bine din punct de vedere fizic. Singura problema a fost că nu-mi mai reveneam după meci într-o zi sau două, ci după trei zile. Dura mai mult decât de obicei.

„Mă trezeam dimineața și mă întrebam ce fac! Acum la școala de antrenori se ține licența B+A”

A fost oarecum momentul și cu școala de antrenori, nu s-a mai ținut de 9 ani de zile licența B+A. Asta este doar pentru foștii fotbaliști, nu mai puteam să și joc. S-a ivit ocazia asta, am zis să profit. Am zis că termin într-un an de zile, dacă o luam de la început ar fi durat vreo 4-5 ani. Au fost amândouă în balanță și am zis să fac așa.

(n.r. – Cum a reacționat familia când a aflat?) A fost foarte emoționată la meciul meu de retragere. Erau obișnuiți să mă vadă acolo, dar se obișnuiesc înapoi acum. Mă văd acum mai mult pe acasă, e alt program la liga a 3-a. Sunt deplasările mult mai scurte, le facem în ziua meciului și ești în fiecare zi acasă.

(n.r. – Ce ți-ai spus a doua zi după meciul de retragere?) ‘Și acum ce fac? Încotro o apuc?’. Știam că o să se ivească ceva, că o să se întâmple ceva. Am fost în vacanță vreo două săptămâni, am încercat să uit de tot. Chiar dacă am fost, tot mă gândeam… Fără se vrei, subconștientul lucrează.

După care am ajuns acasă, iar atunci a fost greu. M-am întors din vacanță, mă trezeam dimineața și spuneam ‘ce fac?’. Îmi luam geanta și plecam la sală, asta doar ca să plec de acasă. Mereu am avut activitate, mereu am avut un program și mi-a lipsit asta. Acest lucru a durat cam două luni”, a declarat Răzvan Patriche la „FANATIK Dinamo”.