Când a devenit clară victoria lui Călin Georgescu. Sondajul intern care a prezis scorul șocant

Rezultatul șocant al alegerilor prezidențiale nu a fost estimat de nimeni până la vederea primelor date. , nu a fost în primele locuri în sondajele efectuate chiar și cu două zile înainte de alegeri, iar el a câștigat detașat turul 1.

Cum au arătat, de fapt, primele estimări din ziua votului, comparativ cu rezultatele

În fotografia de mai sus putem observa că este o diferență uriașă la unii candidați față de estimări și rezultate. Călin Georgescu a înregistrat cele mai mari creșteri față de sondaje, în timp ce Marcel Ciolacu și George Simion au obținut rezultate semnificativ mai mici decât cele prognozate, conform datelor centralizate de sistemul lui Remus Ștefureac.

De asemenea, mulți dintre candidați au avut variații reduse față de estimări, fie în plus, fie în minus. La Călin Georgescu vedem că estimarea arăta un procent de 18,7%, iar rezultatul la numărarea voturilor arată că are 22,94% în sondajul INSCOP.

Surpriza este că Marcel Ciolacu s-ar fi situat foarte aproape de el, dar acum vedem că el a picat pe locul 2 cu 19,15 %, iar sondajul de mai sus îl arăta cu 22,3%.

Candidata de pe locul 2 de acum, conform site-ului AEP, este Elena Lasconi cu 19,17 %, dar pe sondajul lui Ștefureac avea la estimări 18,8%. La fel s-a întâmplat și în cazul lui George Simion, liderul AUR, despre care vedem clar că are o scădere uriașă în procente față de estimări care ăl arătau la 16,3%, iar rezultatul real obținut este de 13,87%.

În cazul lui Mircea Geoană, candidat independent sunt puțin diferite. El avea o estimare de 6,1%, dar a luat 6,32% din voturi. Același caz și la Kelemen Hunor, lider UDMR, avea o estimare de 5,1%, dar a obținut 4,51%. Și Cristian Diaconescu, independent, precum și Cătălin Terheș, lider PNCR au luat mai mult decât se estima, mai arată analiza lui Ștefureac.

Ce indicau sondajele cu două zile înainte de alegeri

două sondaje de opinie ofereau perspective diferite asupra candidaților cu șanse mari de a intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Potrivit unui sondaj Verifield, comandat de USR, scorurile dintre George Simion și Elena Lasconi erau extrem de apropiate, în timp ce o cercetare realizată de CIRA (The Center for International Research and Analyses) indicau faptul că Simion ocupă locul al doilea, urmat îndeaproape de Nicolae Ciucă.

Conform datelor Verifield, în ultima zi a campaniei, Marcel Ciolacu (PSD) conducea cu 24,5% din intențiile de vot, fiind urmat de George Simion și Elena Lasconi, fiecare cu câte 19%.

Călin Georgescu, candidat independent și susținut anterior de AUR pentru funcția de prim-ministru, obținea 10,6%, iar Nicolae Ciucă (PNL) se clasa pe locul cinci, cu 8,6%. Mircea Geoană completa topul cu 7,9%. Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.803 persoane, în perioada 20-21 noiembrie 2024, utilizând interviuri telefonice (CATI), cu o marjă de eroare de ±2,31% la un nivel de încredere de 95%.

În același timp, un sondaj CIRA, difuzat de Antena 3, plasa tot pe primul loc pe Marcel Ciolacu, cu 26% din intențiile de vot. Pe locul doi era George Simion (AUR), cu 16,8%, urmat la mică distanță de Nicolae Ciucă (PNL), cu 16,3%. Următorii clasați erau Elena Lasconi (USR), cu 13,8%, Mircea Geoană, cu 7,8%, și Călin Georgescu, cu 6,8%. Acest sondaj s-a desfășurat pe un eșantion de aproape 2.000 de participanți.