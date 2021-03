Când a jucat naţionala României ultima oară în alb! Rădoi era titular în defensivă. Video

România joacă miercuri, de la ora 19:00, cu Armenia, meci care contează pentru etapa a 3-a din preliminariile CM 2022. Cu această ocazie, tricolorii vor evolua într-un echipament alb, iar FANATIK îţi prezintă ultimul meci al naţionalei când a fost folosită această culoare pentru tricouri.

Obişnuiţi cu tricourile galbene sau roşii, fanii naţionalei României îi vor vedea pe Vlad Chiricheş şi pe colegii lui în echipamente albe la meciul de la Erevan. Nu este o noutate această culoare la selecţionată, însă ea nu a mai folosită din 2009, când Mirel Rădoi, actualul selecţioner, făcea cuplu cu Cristi Chivu în centrul defensivei.

Au trecut aproape 12 ani de când naţionala României a jucat ultima oară în alb

Pe 6 iunie 2009, naţionala României intra în era Răzvan Lucescu, cel care îi luase locul lui Victor Piţurcă. Tricolorii jucau tot în deplasare, la Marijampole, cu Lituania, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Selecţionata venea după două înfrângeri, cu Serbia şi Austria, iar şansele de calificare erau compromise.

Împotriva Lituaniei, naţionala României a jucat ultima oară în echipament alb, iar tricolorii au revenit acasă cu toate cele trei puncte. Ciprian Marica înscria unicul gol al partidei, în minutul 39, cu un şut din afara careului.

După acel meci, naţionala României a revenit la echipamentul obişnuit. În meciurile de acasă, tricolorii au folosit tricourile galbene, în timp ce în anumite deplasări s-a jucat în roşu.

“Ne bucurăm că am câştigat în această seară, iar cât mai există speranţe vom lupta. Am meritat victoria, micile detalii au făcut diferenţa. Am avut un plus de determinare faţă de partida de la Cluj”, spunea Mirel Rădoi la finalul meciului cu Lituania. În tur, la Cluj, lituanienii umileau naţionala României, scor 0-3.

Am jucat în echipament alb şi la EURO 2008

Naţionala României a început să folosească echipamentul alb în 2004, în preliminariile pentru Mondialul din Germania. Pe 8 septembrie 2004, tricolorii o învingeau pe Andorra, în deplasare, scor 5-1, şi inaugurau tricourile albe cu această ocazie.

Tot într-o campanie de calificare, dar la EURO 2008, România a evoluat în alb la Rotterdam, împotriva Olandei. Tricolorii obţineau atunci o remiză, scor 0-0, şi puneau o cărămidă importantă în drumul spre turneul final.

Un an mai târziu, la EURO 2008, tricolorii au jucat în acelaşi echipament, în ultimul meci din gaza grupelor, contra olandezilor. Atunci, naţionala avea nevoie de o victorie pentru calificarea în sferturile de finală, însă echipa lui Marco van Basten s-a impus, scor 2-0.