Când a luat Musi decizia de a pleca de la FCSB: “Dacă nu joci, ce ai de făcut? Mergi în altă parte!”

Musi a spus totul despre perioada petrecută la FCSB. Când a decis să plece, dar și ce a simțit în tot timpul petrecut la echipa „roș-albastră”.
Mihai Dragomir
09.08.2025 | 13:58
Alexandru Musi a spus totul despre perioada de la FCSB. De ce a plecat de la campioana României. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Alexandru Musi a fost invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii ”Fanatik Dinamo”, marți, 5 august. Noul jucător al lui Dinamo, pentru care „câinii” au pornit negocierile cu FCSB încă din sezonul trecut, a vorbit despre perioada petrecută la echipa „roș-albastră”, dar și despre momentul care l-a făcut să își dorească să plece.

Alexandru Musi a spus lucrurilor pe nume. Cum a fost pentru el perioada la FCSB și ce l-a motivat să plece de la campioana României

Alexandru Musi a sosit la Dinamo în vara acestui an, „câinii” trimițându-l în schimb pe Dennis Politic la rivală, dar încasând de asemenea aproximativ 1 milion de euro.

Tânărul jucător român s-a adaptat imediat în „haită”, impresionând încă de la debut și reușind ulterior să marcheze în derby-ul Dinamo – FCSB 4-3. Acum, după startul foarte bun la echipa din „Ștefan cel Mare”, Musi a povestit cum a fost perioada petrecută la echipa patronată de Gigi Becali.

„Simțeam așa, ca o supărare, dar nu puteam să spun că este supărare de asta, să mă distrugă, că nu mai am chef să mă antrenez. Simțeam o supărare ca orice jucător, dar… Mereu am încercat să rămân pozitiv, m-am dus la antrenament, m-am antrenat suplimentar cu preparatorul, am rămas focusat pe treaba mea și mi-am așteptat șansa.

(n.r. – Când a luat decizia să plece de la FCSB) Păi când nu joci… Ca orice jucător, când nu joacă, ce trebuie să facă? Părerea mea este că trebuie să plece să joace și să prindă minute, să prindă încredere, să fie într-un mediu care îl ajută să se dezvolt.

„Cu siguranță nu te simțeai bine când te duceai acasă și știai că ai jucat 5 minute sau n-ai jucat deloc”

Încerci să te duci să prinzi iar încrederea aceea, să joci. Când nu joci nu ești bine nici fizic, nici mental și chestiile astea pot distruge un jucător tânăr. (n.r. – Ce simțea când mergea acasă și nu juca deloc la FCSB) Cu siguranță nu te simțeai bine când te duceai acasă și știai că ai jucat 5 minute sau n-ai jucat deloc.

A 2-a zi te trezeai, te duceai la antrenament, tot așa cum am spus-o, trebuia să rămâi focusat pe treaba ta, să-ți aștepți șansa și eu zic că odată și odată cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă muncești, șansa ți se dă și trebuie doar să profiți de ea”, a spus Alexandru Musi la „Fanatik Dinamo”.

