Când a murit, de fapt, Marinela Chelaru. Cum au arătat ultimele clipe din viața actriței: ”Medicii nu au mai putut face nimic”

Este doliu în lumea teatrului și a filmului după decesul Marinelei Chelaru. Prietena apropiată a actriței, Dana Stoica, a dezvăluit când a murit, de fapt, vedeta.
Mădălina Cristea, Oana Bocskor
11.10.2025 | 21:30
Cum au arătat ultimele clipe din viața Marinelei Chelaru. Dezvăluirile prietenei actriței: „Medicii nu au mai putut face nimic”. Sursa foto: Colaj Fanatik

Lumea teatrului și a filmului este în doliu după dispariția Marinelei Chelaru, care s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Dana Stoica, prietena apropiată a actriței, a declarat pentru FANATIK că aceasta și-a găsit sfârșitul în noaptea de vineri, 10 octombrie, spre sâmbătă, 11 octombrie.

Potrivit Danei Stoica, Marinela Chelaru se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, iar în ultima perioadă starea ei s-a agravat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. „Noaptea trecut-o s-a întâmplat. Din cauza problemelor de sănătate…( a murit n.r.). În ultima perioadă starea ei de sănătate s-a agravat, medicii nu au mai putut face nimic”, a declarat pentru FANATIK Dana Stoica, prietena apropiată pe care actrița o considera ca pe propria fiică.

Tot Dana Stoica este cea  care a anunțat vestea tragică a decesului cunoscutei actrițe. Într-un mesaj extrem de emoționant postat pe Facebook, producătoarea TV a scris cât de mult regretă că nu a vizitat-o în ultima perioadă.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de producătoarea TV Daniela Stoica, pe Facebook.

Când a murit, de fapt, Marinela Chelaru. Dezvăluirile prietenei actriței: „Medicii nu au mai putut face nimic”. Sursa foto: Colaj Fanatik

 

Cine a fost Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe de comedie din România, apreciată pentru aparițiile sale din programele de Revelion, pentru rolurile din grupul umoristic Vouă și pentru participarea la numeroase emisiuni de divertisment.  De-a lungul carierei, actrița a jucat în aproape 20 de filme de lung și scurt metraj. Printre cele mai cunoscute producții se numără „Prea târziu” (Lucian Pintilie, 1996), „Restul e tăcere” (Nae Caranfil, 2008), „Weekend cu mama” (Stere Gulea, 2009) și „Și caii sunt verzi pe pereți” (Dan Chișu, 2012).

În ultimii ani, artista s-a retras din lumina reflectoarelor din cauza problemelor de sănătate. Suferise mai multe atacuri vasculare cerebrale și trecuse printr-o operație pe cord, iar din cauza acestor afecțiuni nu și-a mai putut continua activitatea pe scenă sau pe platourile de filmare. Ultima sa apariție publică a fost pe 1 aprilie 2025, atunci când a fost vizitată de echipa emisiunii „Exclusiv VIP” de la Prima TV. Atunci, actrița a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confrunta.

„Nu am fost bine și nici acum nu sunt prea bine, sunt așa, un pic amețită, amețită, leșinată, cam așa. Am fost la spital, în februarie, o săptămână. Tot așa, nu m-am simțit bine și m-au ținut acolo o săptămână și dacă mi-am revenit mi-au dat drumul acasă. Am niște stări când îmi e bine, când îmi e rău… nu, am o stare de îmi vine să cad, să amețesc. Atât, după aia îmi revin”, a declarat atunci actrița.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
