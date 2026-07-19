Când a primit Franța ultima dată 6 goluri. Naționala României, aflată pe o listă selectă

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Franța a terminat CM 2026 pe locul 4 după 4-6 în finala mică cu Anglia. Este unul dintre cele mai dure rezultate înregistrate de francezi în istoria lor. Când a încasat ultima dată „Cocoșul Galic” 6 goluri și ce victorie reușea România în fața naționalei din „Hexagon”.

De când nu a mai încasat Franța 6 goluri într-un meci oficial

Cele două echipe naționale au dat o bătălie demnă de cărțile de istorie, . „Cocoșul Galic” nu mai era însă obișnuit să încaseze 6 goluri într-un meci oficial, trecând mai bine de un secol de când i se întâmpla ultima dată așa ceva. Mai exact, în 1908, Franța suferea cea mai mare și dureroasă înfrângere din istoria ei.

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Într-o întâlnire oficială, Danemarca se impunea în fața Franței cu scorul amețitor de 17-1. Totul se întâmpla la Olimpiada de Vară din Londra, iar Sophus „Krølben” Nielsen își trecuse în cont 10 reușite în meciul cu cântec. Competiția avea să fie câștigată finalmente de Marea Britanie.

Cele mai dure înfrângeri și cele mai mari victorii ale Franței

Cu doi ani înainte, Franța ceda cu 0-15 în fața reprezentativei de amatori a Angliei. În 1927, Ungaria umilea Franța cu scorul de 13-1. La polul opus, cele mai mari victorii ale Franței sunt cu Gibraltar (14-0 / 2023), cu Azerbaijan (10-0 / 1995) și cu Kazakhstan, Jamaica și Islanda (8-0 toate / 2021, 2014, 1957).

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România, victorie cu 6 goluri contra Franței

Chiar și România a reușit, la un moment dat, să îi marcheze 6 goluri Franței. Totul s-a petrecut chiar la prima întâlnire cu francezii, într-un amical din vara anului 1932. Stadionul Republicii (ONEF) din București a găzduit meciul care s-a disputat sub privirile a aproximativ 15 mii de spectatori. Scorul final, pentru reprezentativa noastră, a fost de 6-3.

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„Tricolorii” punctau prin Iuliu Bodola (min. 10 și 81), Rudolf Wetzer (min. 17 și 68) și Alexandru Schwartz (min. 20 și 46). Pe banca tehnică se afla, în rolul de selectioner, Costel Radulescu. El alinia următoarea formulă de start: Czinczer- Burger, Albu- Hrehuss, Steinbach, Raffinsky- Glanzmann, Schwartz (20 Dobay), Wetzer (cpt), Bodola, Kocsis.