”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”

La mijlocul anilor 90, Eugen Trică, 49 de ani, a fost coechipier la Craiova cu unul dintre cei mai importanți atacanți români din anii 2000, Ionel Ganea, 52 de ani. Acesta din urmă a fost implicat într-un eveniment extrem de grav în vestiarul Universității. Trică a povestit cu lux de amănunte ce i-a putut face ”Ganezu” unui coleg. Totul din cauza unei datorii neachitate de ”victimă”.

Ce a făcut Ionel Ganea în vestiarul Universității Craiova: ”S-a dus direct și i-a dat un voleu în gură”

De-a lungul carierei sale de fotbalist, Ionel Ganea a demonstrat tuturor că este un atacant extrem de eficient și de agil în fața porților adverse. Aproape peste tot pe unde a jucat, fie că vorbim de U Craiova, Gloria Bistrița, Rapid, VfB Stuttgart sau Dinamo, ”Ganezu” a fost mereu un marcator care și-a pus amprenta.

Între 1999 și 2006, . A reușit să înscrie 19 goluri. Fanii nu vor uita niciodată golul de 3-2 marcat de atacant în poarta Angliei, pe 20 iunie 2000. Atunci, prin reușita acestuia, România reușea o calificare spectaculoasă în optimile de finală de la EURO.

Din păcate, Ganea a avut și momente în cariera sa în care s-a pierdut cu firea. Acesta a fost implicat în episoade regretabile cu colegi de echipă sau cu arbitri. Recent, într-un interviu televizat, Eugen Trică, fost coleg cu Ganea la Craiova, a povestit un episod extrem de grav care i-a avut în prim-plan pe atacant și pe un coleg al acestuia din Bănie, Cornel Frăsineanu, 49 de ani.

Acesta din urmă a avut o datorie către Ganea și, pentru că a întârziat să i-o achite, a primit o corecție fizică extremă. Fostul atacant i-ar fi dat un picior în gură și l-a făcut să mănânce cu paiul timp de o săptămână, din cauza rănilor. ”Împrumutase niște bani Ganea. Douăzeci de lei, nu știu… La vremea aia poate însemnau 20.000 de dolari, nu știu, era totuși o sumă. Și Cornel îi zisese: ‘Îți dau într-o săptămână’ sau ‘în zece zile’. A trecut termenul. Și acum Ganea îi spune frumos: ‘Băi, Cornel, datoria când mi-o dai?’. Când nu te aștepți… urât din partea lui Cornel.

După care Ganea ‘a, ești smecher?’ / ‘Nu, sunt brunet’. Asta a fost decisivă. Cornel era în mijlocul vestiarului, își punea echipamentul în geantă. Ionel s-a dus direct și i-a dat un voleu în gură. Direct. Ăla a căzut pe spate. După aia Cornel a mâncat cu paiul o săptămână, avea fața umflată rău. Iar eu, oltean fiind, am zis: ‘Bă, hai să sărim! Ce facem? Ăsta ne omoară pe toți!’ Cristescu a ieșit direct din vestiar, altul la fel. Am rămas eu și Ganea. Și îi zic: ‘Bă, bine i-ai făcut! De ce nu ți-a dat banii? Sunt banii omului!’ Cam asta a fost povestea. La vremea aia, Ganea era cel mai dur. Într-adevăr. Era foarte puternic. Mai erau unii care se dădeau șmecheri prin Craiova, dar când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”, a povestit Eugen Trică, la televiziunea .

Ce i-a făcut Ionel Ganea arbitrului Dorin Mudura, într-un Poli Timișoara – Rapid

Craiovei în perioada 1996-1998. Peste un deceniu, în 2007, ”Ganezu” a recidivat. La un meci de campionat Poli Timișoara – Rapid, fostul atacant s-a enervat la culme după o fază în care a fost acuzat că l-a lovit pe un jucător al Rapidului. De la margine, asistentul Dorin Mudura a semnalizat incidentul.

Eliminat, Ganea l-a agresat pe asistentul de pe margine. Imaginile cu Ganea care și-a înfipt mâinile în gâtul oficialului sunt deja clasice. După acest incident, Comisia de Disciplină a FRF a decis sancționarea drastică a lui Ionel Ganea. El a primit atunci o suspendare de 22 de etape şi o penalitate financiară de 14.000 de lei.