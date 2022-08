Când afișează edu.ro notele la Bac 2022 toamnă. Vezi ce rezultate ai obținut

Înscrierea candidaților a început în 18 iulie, însă susținerea examenelor a luat start în 16 august. În 31 august, elevii vor primi primele rezultate pentru examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă.

Când se afișează notele la Bac 2022 toamnă

Puțin peste 34.000 de elevi s-au înscris la acest examen, semn că mulți preferă să plece în străinătate sau să urmeze o școală profesională.

Chiar și așa, pentru cei care au susținut examenul și speră să se înscrie la o facultate, interesul poate fi ridicat pentru aflarea rezultatelor.

Cel mai probabil, al examenului, până în ora 12:00. Asta, în condițiile în care în intervalul 12:00-18:00 vor fi depuse contestațiile. Profesorii vor publica rezultatele finale, după contestații, în 3 septembrie 2022.

Cum găsești notele pe care le-ai obținut la Bacalaureat 2022

Rezultatele vor fi afișate pe siteul , varianta specială pentru Bac 2022, sesiunea de toamnă, special creat de Ministerul Educației pentru elevii care susțin examenul de maturitate în această perioadă.

Toți elevii au primit un cod unic atunci când au susținut prima probă scrisă. În baza acestui cod tinerii pot să-și verifice notele în sistem, pentru că acestea sunt secrete și anonimizate. Identitatea elevilor nu este făcută publică, deci nimeni nu poate afla de notă a primit un elev anume, decât familia acestuia și, desigur, elevul.

Când vor fi afișate rezultatele finale ale sesiunii de toamnă Bac 2022

Dacă în 31 august 2022 vor fi afișare rezultatele la probleme scrise, până la ora 12:00, precum și depunerea contestațiilor (orele 12:00-18:00), rezultatele finale vor fi publicate în 3 septembrie.

Doar 34.823 de elevi s-au înscris la această sesiune de Bacalaureat, fiind cel mai mic număr de candidați din ultimii 18 ani de Bacalaureat. Dintre aceștia 22.586 fac parte din promoția curentă.

De exemplu, în 2011 110.708 de elevi se înscriau la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Ministrul educației Sorin Cîmpeanu remarca acest scenariu și la sesiunea de vară a Bacalaureatului, când se înscria un număr extrem de mic de elevi.

”Spre exemplu, în anul 2008 aveam Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a transmis Sorin Cîmpeanu.

În vară, rata de promovabilitate la Bac 2022 a fost de 73.3%, cea mai bună din ultimii 10 ani. Cea mai mare rată de succes o are județul Cluj cu 85.1%, lar la polul opus se află Ilfov cu 47%. În București, elevii din Sectorul 4 au promovat Bacul în proporție de 87.2%, în timp ce în sectorul șase promovabilitatea a fost de doar 76.1%.

La fel ca și în vară, subiectele au fost în general abordabile. De altfel, ministrul Sorin Cîmpeanu dezvăluia că planul e ca toți elevii cu un minim bun simț să poată obține o notă de trecere.

”Mi s-a părut un examen destul de ușor, a decurs totul bine, profesorii, totul a fost de minune. Subiectele au fost destul de ușoare, pentru că a picat cea mai comună perspectivă narativă … și în rest, n-am ce să zic mai mult. Au fost cât de cât ok”, a explicat o absolventă de liceu. Senzația generală e că orice elev poate lua o notă de trecere la acest examen, cu un minim efort.