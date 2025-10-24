“Când ai așa ceva, Dumnezeu ajută!” Ce a spus Răzvan Lucescu după meciul catalogat de greci ca fiind biblic, în care PAOK a obținut o victorie uriașă

ADVERTISEMENT

“Ce este acesta? Un film de-al lui Tarantino? Lucescu și jucătorii au ridicat toate premiile Oscar și se întorc acasă triumfători într-una dintre cele mai mari victorii din istoria unei echipe grecești din Europa. Am asistat la o victorie biblică, mitică”, a titrat siteul sport24.gr, după Lille – PAOK 3-4.

Lille a avut un gol anulat de VAR în minutul 98

Deși pleca cu șansa a doua, PAOK părea că se va impune fără probleme la Lille. Oamenii lui Lucescu jr au marcat de trei ori până la pauză şi totul părea simplu pe Stade Pierre Mauroy. După reluare, însă, Benjamin Andre şi Hamza Igamane au marcat pentru gazde, apropiindu-se ameninţător pe tabelă, iar Zivkovic a ratat un penalty, în minutul 71.

ADVERTISEMENT

Tot el a marcat trei minute mai târziu, făcând 4-2, însă Igamane a adus din nou gazdele la un gol distanţă. Finalul a fost de infarct, Benjamin a marcat golul egalizator în al optulea minut de prelungire, însă reuşita a fost anulată după analiza VAR, iar PAOK a rămas în zece, după ce Kedziora a fost eliminat în minutul 90+9.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a lăudat spiritul de echipă

“Știam că avem o echipă franceză împotriva noastră, cât de dificil va fi, dar am venit să luptăm. Am venit să câștigăm. Am crezut. Am fost în control prima repriză, am marcat trei goluri și cu siguranță i-am surprins.

ADVERTISEMENT

În a doua repriză până la 1-3 am fost bine. Cu forța lor naturală, au marcat două goluri. Am ratat un penalty, dar nu ne-am oprit din joc, am marcat un al patrulea gol și am fi putut marca un al cincilea.

Aveam un spirit de luptă și când ai așa ceva, atunci Dumnezeu ne ajută. Echipa evoluează. Mergem meci cu meci și acum avem în minte meciul de duminică”, a spus Răzvan Lucescu după joc.

ADVERTISEMENT

Echipa românului este lider în Grecia

Antrenorul român l-a lăudat pe Giannis Konstantelias, care a făcut un meci de excepție. “Konstantelias este suprem, suprem. Dar este nedrept față de colegii lui să vorbim doar despre el, trebuie să ne referim la întreaga echipă. Este dificil să joci împotriva lui Lille, pe acest stadion”, a precizat Răzvan Lucescu, potrivit Sport 24.

Eroul meciului a fost însă portarul Antonis Tsiftsis, care a avut opt intervenții reușite. Acesta se află abia la al treilea meci ca titular, după ce a stat între buturi la alte două victorii importante ale grecilor: 2-1 cu Olympiakos și 2-0 la AEK Atena.

unde duminică joacă, pe teren propriu cu Volos. Următorul meci european va fi acasă, pe 6 noiembrie, cu Young Boys Berna. apoi, grecii vor întâlni, tot pe teren propriu, echipa norvegiană Brann.