„Când ai pășit pe Giulești, 50% din valoare rămâne la vestiar”. Dezvăluiri din interior despre declinul Rapidului: „Din acel moment am început să coborâm”

Rapid s-a calificat și în acest sezon în play-off, după un campionat regular foarte bun, în care speranțele suporterilor la titlu erau foarte mari. Giuleștenii au avut însă un parcurs dezamăgitor ulterior, presărat cu rezultate slabe și tensiuni interne. Dumitru Hotoboc, antrenorul cu portarii de la club din 2024, a vorbit despre presiunea din interior, dar și despre momentul care a însemnat declinul formației de sub Podul Grant.

Dumitru Hotoboc a spus cât de greu este pentru jucătorii de la Rapid în Giulești

Rapid a trecut recent printr-un carusel de evenimente care au atras atenția din nou în jurul problemelor de la club. , a vorbit din nou despre cât de greu poate fi pentru unii jucători să evolueze sub presiunea din Giulești. El l-a dat drept exemplu pe portarul

„(n.r. – despre situația actuală a echipei) Un moment neașteptat din punctul meu de vedere, dar așa e la fotbal. Trebuie să mergem înainte, să încercăm să scoatem maximul din cele două meciuri care urmează, fiindcă dacă stăm să analizăm, ok, nu mai suntem la mâna noastră, dar în fotbal s-au întâmplat multe. Deci totuși să nu cădem chiar atât de jos încât nici măcar să nu sperăm. Poate pare puțin exagerat, dar repriza a doua de la Cluj mie îmi dă speranțe. Cu toate că n-am avut ocazii mari sau ocazii importante, dar ca joc și ca implicare din partea băieților și la cum au arătat, mi-au dat speranțe.

Noi putem să batem ultimele două jocuri și văd ca Dinamo să poată pierde. Pentru noi, indiferent cu cine jucăm, și aici mă refer și cu FCSB-ul, și când jucăm cu Slobozia e presiune. La Rapid asta este. Suporterii așteaptă rezultate și e normal să fie așa. Sunt exigenți. Așa că la Rapid e greu. Trebuie să ai sânge în instalație, pe românește, din toate punctele de vedere. Nu e ușor. În momentul când ai pășit pe Giulești 50% din valoarea ta rămâne la vestiar. Așa cred. Pentru mine a fost o surpriză ce a pățit Aioani. Personal, nu știu dacă puteam să reacționez în felul în care a reacționat el. Dacă dăm puțin timpul înapoi, au fost jucători mult mai valoroși decât a Aioani sau decât mine, care la fel, au clacat pe Giulești. E foarte greu pe Giulești!”, a spus inițial Dumitru Hotoboc.

Momentul din care a început declinul Rapidului în acest sezon

Chestionat despre momentul care a însemnat decăderea echipei, Dumitru Hotoboc a scos în evidență accidentarea suferită de tânărul Cătălin Vulturar în meciul pe care Rapid l-a jucat împotriva celor de la Universitatea Cluj, în etapa a 3-a de play-off (scor 1-2). Antrenorul cu portarii a spus despre că era extrem de important în angrenajul echipei și că pierderea sa a dat totul peste cap.

„La noi, suporterii, dacă dai două pase înapoi încep și te huiduie. Fiindcă ei vor spectacol, goluri. La cum susțin ei din primul până în ultimul minut și cântă și sunt atât de implicați emoțional… Eu cred cu toată ființa mea că, din momentul în care Cătălin s-a accidentat, de acolo am început să coborâm. Era un un factor de echilibru, un pion pe tabla de șah foarte, foarte important. Intrase în sistem foarte bine, echipa îl asimilase foarte bine, copilul prinsese încredere foarte mare, era agresiv, avea răutate. Era numărul 6 de care mister tot vorbește”, a mai spus Dumitru Hotoboc la FANATIK RAPID.

32 de puncte are Rapid în dreptul său după 8 etape din play-off

1-1-6 este bilanțul giuleștenilor (victorii, remize, înfrângeri)