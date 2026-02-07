„Când ai un diamant, trebuie să știi să-l șlefuiești”. Giovanni Becali îi explică lui Gâlcă situația lui Moruțan . Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cum trebuie Costel Gâlcă să procedeze la Rapid vizavi de Olimpiu Moruțan, în viziunea lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a intermediat prin firma sa de impresariat, în coordonare cu Dragoș Sîrbu, transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Acum, el a analizat prestațiile mijlocașului ofensiv de până în prezent la formația din Giulești.

Agentul de fotbaliști a apreciat că internaționalul român s-a mișcat în general bine de când a ajuns la noua echipă, cu un singur amendament, acela că poate nu ar fi trebuit ca el să fie forțat la și să fie ținut tot jocul pe teren, în contextul în care revenirea sa în România abia ce se produsese de scurt timp la acel moment.

„Cred că Moruțan se simte bine, nu am mai vorbit cu el, e Dragoș (n.r. Sîrbu) care ține legătura cu el. Se simte bine, a debutat bine, în primul meci. În al doilea eu cred că nu a jucat cel mai rău. Poate cel mai bun de pe teren a fost portarul și după el, orice pasă a dat, ce a făcut. E happy, bine că au recuperat meciul ăsta.

Un singur lucru nu înțeleg. Nu vreau să vorbesc despre antrenori, bă, dar Rapidul a văzut că echipa asta, Clujul, îi toacă mereu și că e o echipă antrenată de un italian, o echipă cu Chipciu, cu Nistor, cu băieți de 37 de ani care joacă de 20 de ani. Nu am înțeles cum Rapidului nu i-a trecut prin cap: ‘Bă, dacă tot nu putem, nici un punct nu e rău cu ăștia aici pe Giulești’. Poate îi prindeau ei pe contraatac, cum i-au prins ei. Și luau un punct.

Moruțan poate nu trebuia băgat nici atunci tot meciul, trebuia băgat în repriza a doua, în minutul 60, 70, proaspăt încă. Cu grijă. Când ai un diamant, trebuie să știi să-l șlefuiești.

Ranieri și ăsta de la Parma, care trebuia să fie nașul lui Mutu, antrenorul lui, antrenor și la națională, știa să șlefuiască. Și Ranieri știe să șlefuiască”,

În remiza dintre Rapid și Petrolul, scor 1-1 în etapa a 26-a din SuperLiga, Olimpiu Moruțan a fost titular și a fost înlocuit de Costel Gâlcă în minutul 59, când pe teren a intrat Tobias Christensen.

