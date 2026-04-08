Când ajung Rinat Ahmetov și Igor Surkis la București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu: ,,Vor să o vadă neapărat pe doamna Neli”

Mircea Lucescu a fost un mare jucător și un și mai mare antrenor, iar ambiția sa și dăruirea pentru fotbal au făcut ca el să fie un om foarte respectat atât în țară, cât și în străinătate. Cea mai lungă perioadă în antrenorat și-a petrecut-o în Ucraina, pentru cele două echipe de top ale vecinilor noștri, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. Patronii ambelor echipe vin la București pentru funeraliile celui mai titrat antrenor român.

Igor Surkis și Rinat Ahmetov vin la București! Când ajung cei doi patroni ucraineni

„Il Luce” și-a câștigat respectul la toate echipele la care a fost, însă în Ucraina a făcut o performanțe uriașe, punând fotbalul din Est din nou pe hartă. El a antrenat timp de 12 ani Șahtior Donețk și a venit la echipă într-o perioadă de dominație clară a lui Dinamo Kiev. Totuși, el a reușit să câștige 6 campionate, 5 Cupe ale Ucrainei și 6 Supercupe ale Ucrainei alături de „mineri”.

În tot acest timp, el a legat o prietenie foarte strânsă cu Rinat Ahmetov, cu care a continuat să țină legătura. Nici cu Igor Surkis nu a avut o relație mai puțin bună, deși numirea sa pe banca rivalilor de la Dinamo Kiev a fost văzută ca o uriașă controversă. Revenit în fotbalul ucrainean, el a câștigat tripla (campionat, cupă și supercupă) cu rivala lui Șahtior, iar următoarea, dar și ultima sa destinație, a fost naționala de fotbal a României.

Impresarul Arcadie Zaporojanu, impresar foarte apropiat de „Il Luce”, a dezvăluit că va ajunge la București în dimineața zilei de joi, în timp ce Ahmetov și Surkis vor ajunge vineri, cu un avion privat. Tot el a explicat că cei doi doresc să stea de vorbă și cu doamna Neli, soția îndurerată a marelul Mircea Lucescu, care a fost alături de el la Donețk.

„Eu voi ajunge mâine dimineață la București și voi merge direct la Arena Națională. Rinat Ahmetov și Igor Surkis vor ajunge cu un avion privat vineri dimineață. Vor să o vadă neapărat pe doamna Neli, mai ales că dânsa a fost și la Donețk. Sunt foarte afectat. Ultima oară am vorbit marți și spera să fie externat vineri.

A luptat permanent pentru echipa națională. Un detaliu pe care mulți nu îl știu e că atunci când s-a accidentat Andrei Radu mi-a spus să iau legătura de urgență cu patronul Legiei pentru a-l convoca pe Otto Hindrich. A încercat să găsească cea mai bună soluție tot timpul și era preocupat de problemele din atac”, a declarat Arcadie Zaporojanu, om-cheie în cariera lui Mircea Lucescu, pentru FANATIK.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Începând de miercuri, ora 17:00, Joi va avea loc un pelerinaj public, între orele 10:00 – 20:00, urmând ca vineri să fie ultima zi a ceremoniilor, care se vor desfășura doar în prezența familiei și a prietenilor extrem de apropiați, precum Rinat Ahmetov și Igor Surkis.

Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie, iar participarea va fi limitată la familie și invitații apropiați. La Cimitirul Bellu se va merge începând cu ora 12:20, iar momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare. La ora 13:10 va avea loc înhumarea propriu-zisă.

Cum a reacționat George Copos, unul dintre cei mai mari prieteni ai lui Mircea Lucescu

Pe lângă cei doi patroni ucraineni, Cei doi au colaborat între 1997 și 2000 la Rapid, însă prietenia lor a continuat timp de trei decenii. Fostul finanțator de la Rapid și-a găsit cu greu cuvintele după ce a venit vestea de la Spitalul Universitar:

„L-am sunat eu pe Copos și mi-a spus în felul următor, cu o voce stinsă: ‘Horia, te rog, nu sunt în stare să vorbesc. Crede-mă că nu mai sunt om de ieri. Te rog să mă înțelegi și să mă ierți. Nu pot să mă mai opresc din plâns. Știi bine ce a însemnat Mircea Lucescu pentru mine. A fost cel mai mare. Te rog, dacă ții la mine, nu mă pune să fac asta. Cel mai mare prieten al meu. Pur și simplu nu pot’. Și a închis”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.