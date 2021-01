Când ajunge Dan Petrescu la Kayserispor! A pregătit lista pentru transferuri: “Vrea să aducă 4 jucători”

Dan Petrescu l-a sunat pe Marius Șumudică dezvăluind către acesta anumite detalii, inclusiv numărul de jucători pe care vrea să îl aducă la Kayserispor în încercarea de a evita retrogradarea la sfârșitul acestui sezon.

Marius Șumudică s-a declarat inițial nemulțumit că Dan Petrescu nu l-a contactat în prealabil de a o alege formația turcă, sau să îi ceară vreun sfat în legătură cu liga din Turcia.

Totul însă s-a lămurit între cei doi după o discuție telefonică care a durat în jur de 50 de minute.

Când ajunge Dan Petrescu în Turcia! A pregătit lista pentru transferuri

“M-am supărat eu puțin pe Dan Petrescu. Eu am vorbit la superlativ despre el. Am considerat că ar fi trebuit să mă întrebe despre situația de aici. M-a sunat aseară, mi-a explicat tot. Am vorbit vreo 50 de minute. Era la Dubai.

Am înțeles că în 2-3 zile va veni aici. Are o misiune extrem de dificilă. Dacă [Kayserispor] pierde mâine la Denizli, va fi greu. Se desprind echipele de deasupra la 6-7 puncte. Va fi greu, indiferent de jucătorii pe care îi va aduce.

El era puțin îndoit când i-am spus asta. Mi-a zis că vrea să aducă vreo 4 jucători”, a declarat Marius Șumudică la Telekom Sport.

Marius Șumudică: “Dan Petrescu mi-a cerut foarte multe detalii”

Marius Șumudică este liderul la zi al campionatului din Turcia alături de Gaziantep, după victoria contra celor de la Ankaragucu, scor 2-0, în ultima etapă din campionat.

Acesta i-a oferit foarte multe detalii lui Dan Petrescu în conversația telefonică după cu declară: “Dan mi-a cerut foarte multe detalii. Mi-a zis că are și ceva din Golf, dar că nu s-ar simți bine acolo, asta din ce am discutat. Nici nu erau echipe de anvergură. Primul lui meci ar urma să fie cu mine.”

În cazul în care Petrescu finalizează detaliile cu echipa turcă, acesta va debuta chiar împotriva lui Șumudică în campionat, Gaziantep – Kayserispor fiind programat pe 16 ianuarie.

