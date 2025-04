Când ajunge, de fapt, Lumina Sfântă în România. Ce apare gravat pe candela de argint care a fost lucrată special pentru așa ceva

Perioada Sărbătorilor Pascale aduce, an de an, sentimente și emoții puternice. Vorbim despre zile pline de durere pentru credincioși, zile în care Iisus Hristos a fost condamnat, răstignit și apoi îngropat. Totuși, miracolul produs în acea perioadă nu poate fi uitat: Învierea. În Sâmbăta Mare, la Ierusalim are loc unul dintre cele mai așteptate evenimente spirituale, aprinderea Luminii Sfinte. Iată când ajunge, de fapt, Lumina Sfântă în România.

Când ajunge lumina sfântă în România?

Aeronava care aduce flacăra de la Mormântul Sfânt din Ierusalim decolează în jurul orei 16:30 și aterizează pe Aeroportul Otopeni după ora 18:00. De aici, candela de argint este preluată și dusă în marile orașe ale țării, dar și la Chișinău. Prima oprire este Dealul Patriarhiei, unde Preafericitul Daniel va împărți Lumina Sfântă credincioșilor, exact la miezul nopții.

Este al 17-lea an consecutiv în care România primește . Evenimentul are loc la Biserica Sfântului Mormânt, unde Patriarhul Ierusalimului, verificat de autorități pentru a nu avea nicio sursă de foc, intră singur în Mormântul Domnului. După rugăciuni, se aprinde o lumină misterioasă, de culoare albăstruie, care dă viață flăcării considerate o adevărată minune.

Ce este gravat pe candela românilor

Aceasta este momentul în care candela românilor este aprinsă. Nu este orice obiect. Este o piesă special gravată, din argint, pe care scrie „Paște oile mele”, alături de însemnele Patriarhiei Române, cei doi îngeri protectori și literele simbolice „AT”. Aceștia indică autenticitatea provenienței din Sfântul Mormânt. Pe candelă este gravată și imaginea locului în care Lumina Sfântă coboară.

Delegația României, condusă de Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, pleacă de la Biserica Sfântului Mormânt prin Poarta Jaffa, alături de celelalte delegații ortodoxe din Grecia, Serbia, Rusia, Bulgaria sau Polonia. La Aeroportul Ben Gurion, avioanele stau pregătite, iar ordinea plecării este stabilită în funcție de distanța fiecărei țări.

în seara zilei de sâmbătă, 4 mai, după ora 18:00. Apoi va fi dusă de voluntari și preoți în toate județele, astfel încât, la miezul nopții, fiecare biserică să o poată împărți credincioșilor. În același timp, pe Dealul Patriarhiei din București, va avea loc o slujbă, transmisă în direct, unde lumânările vor fi aprinse din flacăra adusă din Țara Sfântă.

Istoria Luminii Sfinte

În fiecare an, în Sâmbăta Mare, mii de oameni din toată lumea își îndreaptă privirea spre Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Acolo are loc un moment unic pentru creștinii ortodocși: aprinderea Luminii Sfinte, cunoscută și sub numele de Focul Haric. Tradiția este una dintre cele mai vechi minuni consemnate în istoria creștină. A fost documentată pentru prima dată în anul 1106 și se păstrează chiar și în prezent.

Totul începe cu o slujbă în jurul Sfântului Mormânt. După aceea, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului intră singur în Mormânt și se roagă în liniște. După câteva minute, în mod inexplicabil, o lumină apare și aprinde candela specială din interior. De acolo, Patriarhul aprinde un mănunchi de 33 de lumânări, care simbolizează vârsta Mântuitorului Iisus.

De-a lungul timpului, mai mulți martori au vorbit despre această minune. Printre ei se numără și călători din secolele trecute, dar și pelerini contemporani. Un exemplu este monahia Egeria, care a povestit într-un jurnal din anul 384 că a văzut o lumină puternică apărând în timpul slujbei pascale, în interiorul Mormântului,

Totuși, apariția Luminii Sfinte nu a fost lipsită de controverse. În anul 1238, Papa Grigore al IX-lea a spus că ar fi vorba despre o înșelătorie. Mai târziu, sceptici moderni, cum ar fi istoricul Michael Kalopoulos, au susținut că fenomenul ar putea fi explicat științific, prin reacții chimice cu fosfor alb, o substanță care se aprinde în contact cu aerul.