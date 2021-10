Când ajunge Simona Halep la Cluj Napoca. Ce spune de duelul cu Gabriela Ruse: “A avut un an extraordinar”

Simona Halep este principala favorită de la Transylvania Open. Ajunsă pe locul 19 WTA, românca speră să facă o impresie bună şi să încheie anul cu un turneu câştigat. Însă, concurenţa de la Cluj este accerbă.

Când ajunge Simona Halep la Cluj Napoca. Va avea o zi de adaptare

“Simo” s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de la Moscova, fiind învinsă de Maria Sakkari, scor 4-6, 4-6. Românca a anunţat că Transylvania Open va fi ultimul turneu al anului pentru ea.

Dubla câştigătoare de Grand Slam va ajunge la Cluj duminică seara. Ea va avea o zi de adaptare pe “hard-ul” din BT Arena, înainte de a începe competiţia. Şi o va face împotriva unui adversar redutabil: Gabriela Ruse.

“A fost o săptmână bună. Din păcate n-am putut să îmi adjudec ocaziile în utimul meci”

a zburat de la Moscova la Bucureşti, acolo unde a vorbit despre participarea la turneul de la Cluj Napoca:

„Mă simt mult mai bine, consider că am și progresat puțin pe ce am vrut eu să progresez. A fost o săptmână bună. Din păcate n-am putut să îmi adjudec ocaziile în utimul meci, am condus câteva game-uri, dar e în formă mare Maria Sakkari și merita, cumva, să câștige.

Faptul că am început să joc din nou mai bine nu este un lucru pozitiv, ca să spun așa, pentru că se termină sezonul. E bine pentru că o să am o perioadă lungă de antrenament , să pot să fac ce n-am făcut în timpul anului”, a spus Halep.

Simona Halep, despre duelul cu Ruse: “Era oarecum normal să joc cu o româncă”

Simona Halep a prefaţat duelul cu Gabriela Ruse din primul tur de la Transylvania Open, spunând că a avut un an extraordinar, reuşind să intre în top 100 WTA:

“Era oarecum normal să joc cu o româncă pentru că suntem foarte multe și asta este o performanță foarte mare pentru tenisul românesc. Ea a avut un an extraordinar. Să intri în top 100 când ești la început e un lucru minunat.

“Mare păcat că nu sunt spectatori”

Joacă foarte bine, am jucat la dublu cu ea în America. Sper să fac un meci bun. Ajung duminică seara la Cluj și sper să am timp să mă acomodez și sper să fie un meci frumos.

Mare păcat că nu sunt spectatori pentru că știu că turneul s-a chinuit să aducă cele mai bune jucătoare. Din păcate, cu acest Covid nu se poate”, a declarat Simona Halep.

Despre un posibil duel cu Emma Răducanu

şi Simona Halep sunt pe aceeaşi parte de tablou la Transylvania Open. Cele două se pot întâlni în semifinale. “Simo” nu se gândeşte deocamdată la un posibil duel:

“Stați să trec de primul tur! Întotdeauna primul tur la fiecare urneu este mai greu decât celelalte”, a spus Halep.

Cel mai probabil, meciul dintre Simona Halep şi Gabriela Ruse va fi programat în cursul zilei de marţi. Luni, Simona Halep va avea şi un antrenament pentru a se acomoda cu terenul de pe BT Arena.